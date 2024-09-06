Giriş Tarihi: 06.09.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
14:42
2024 YKS ek tercih kılavuzu PDF İNDİR | YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var?
YKS ek tercih tarihi belli oldu. 2024 YKS puanına göre tercih yapan adaylardan, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ÖSYM ek tercih kılavuzunu paylaştı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması
gerekmektedir. Peki, 2024 YKS ek tercihler başladı mı, kaç tercih hakkı var, boş kontenjanlar neler? İşte, detaylar...