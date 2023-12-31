Dünya yeni yıla "Merhaba" diyor! İşte 2024'e ilk giren ülkeler

Yerel saat farkı, dünyanın farklı yerlerinde güneşin aynı anda farklı konumlarda olmasından kaynaklanır. Bu durum aynı zamanda ülkelerin farklı saat dilimlerinde yeni yıla girmesine neden oluyor. Peki 2024 ilk giren ülke hangisi? İşte detaylar...