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Dünya yeni yıla "Merhaba" diyor! İşte 2024'e ilk giren ülkeler
Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:21
Dünya yeni yıla "Merhaba" diyor! İşte 2024'e ilk giren ülkeler
Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle ve kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. 2024'e girmemize saatler kaldı. Dünyanın dönüş süresi nedeniyle ülkelerin yeni yıla giriş saatleri farklılık gösteriyor. Bu bağlamda yeni yıla ilk hangi ülkelerin gireceği merak konusu oldu. İşte 2024'e ilk giren ülkeler...