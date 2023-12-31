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Haberler Yaşam Dünya yeni yıla "Merhaba" diyor! İşte 2024'e ilk giren ülkeler
Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:21

Dünya yeni yıla "Merhaba" diyor! İşte 2024'e ilk giren ülkeler

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle ve kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. 2024'e girmemize saatler kaldı. Dünyanın dönüş süresi nedeniyle ülkelerin yeni yıla giriş saatleri farklılık gösteriyor. Bu bağlamda yeni yıla ilk hangi ülkelerin gireceği merak konusu oldu. İşte 2024'e ilk giren ülkeler...

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Dünya yeni yıla Merhaba diyor! İşte 2024’e ilk giren ülkeler

Yerel saat farkı, dünyanın farklı yerlerinde güneşin aynı anda farklı konumlarda olmasından kaynaklanır. Bu durum aynı zamanda ülkelerin farklı saat dilimlerinde yeni yıla girmesine neden oluyor. Peki 2024 ilk giren ülke hangisi? İşte detaylar...

Dünya yeni yıla Merhaba diyor! İşte 2024’e ilk giren ülkeler

İŞTE YENİ YILA İLK GİREN ÜLKE

Dünyanın dört bir yanında 2024'e girmek için geri sayım sürüyor.

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Dünya yeni yıla Merhaba diyor! İşte 2024’e ilk giren ülkeler

Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024'e merhaba dedi.

Yeni Zelanda, 2024'e "Merhaba" dedi | Video

Dünya yeni yıla Merhaba diyor! İşte 2024’e ilk giren ülkeler

Yeni Zelanda, 2024'ün ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile girdi.

Dünya yeni yıla Merhaba diyor! İşte 2024’e ilk giren ülkeler

Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi,

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