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2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: "Bankaların en yüksek tutar yarışı!" En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
08:45
2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: "Bankaların en yüksek tutar yarışı!" En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?
Emekli banka promosyonları maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler tarafından araştırılıyor. 6 aylık enflasyona göre SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 15,75; memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 11,54 oranında zam aldı. Yılın ilk yarısında geçerli olan bu zamların ardından bankalar müşteri kaybetmemek için promosyon yarışına girdi. Bu kapsamda 2025 güncel emekli promosyon ödemeleri yenilendi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme tutarları...