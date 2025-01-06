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Haberler Yaşam 2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: "Bankaların en yüksek tutar yarışı!" En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:45

2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: "Bankaların en yüksek tutar yarışı!" En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?

Emekli banka promosyonları maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler tarafından araştırılıyor. 6 aylık enflasyona göre SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 15,75; memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 11,54 oranında zam aldı. Yılın ilk yarısında geçerli olan bu zamların ardından bankalar müşteri kaybetmemek için promosyon yarışına girdi. Bu kapsamda 2025 güncel emekli promosyon ödemeleri yenilendi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme tutarları...

2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: Bankaların en yüksek tutar yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?

2025 güncel emekli promosyon ödemeleri yenilendi. Zamlı emekli maaşlarının belirlenmesinin ardından emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Maaşlarını taşıyarak peşin promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekliler için kamu ve özel bankalar arasında promosyon yarışı kızıştı. Bankalar çeşitli fırsatlar sunarak emeklileri maaşlarını taşıma konusunda teşvik ediyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...

2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: Bankaların en yüksek tutar yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?

2025 OCAK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: Bankaların en yüksek tutar yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: Bankaların en yüksek tutar yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: Bankaların en yüksek tutar yarışı! En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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