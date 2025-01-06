2025 OCAK EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI: "Bankaların en yüksek tutar yarışı!" En yüksek emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi?

2025 güncel emekli promosyon ödemeleri yenilendi. Zamlı emekli maaşlarının belirlenmesinin ardından emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Maaşlarını taşıyarak peşin promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekliler için kamu ve özel bankalar arasında promosyon yarışı kızıştı. Bankalar çeşitli fırsatlar sunarak emeklileri maaşlarını taşıma konusunda teşvik ediyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...