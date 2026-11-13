39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

'BEN ŞAHMERAN'IM, 800 YAŞINDAYIM' İDDİASI

Tuğba Deniz'in kendisini mitolojik karakter Şahmeran olarak tanıttığını ve doğaüstü güçleri olduğunu söylediğini öne süren Aynur Yılmaz, kızının bu kişiyle tanıştıktan sonra ailesinden uzaklaştığını savundu. Kızının teyzesine anlattıklarını aktaran anne, Şifanur'un kendisine yılanlarla ilgili yaşadıklarından bahsettiğini söyledi.

Aynur Yılmaz, "Benim çocuğuma bunları yaptıran Tuğba Deniz'dir. Benim çocuğumu mahvetti. Bizim çocuğumuzu bizden soğuttu." diyerek tepki gösterdi.