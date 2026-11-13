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39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’
Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:15
39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 39 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz dosyasında şaşırtan gelişmeler yaşandı. Annesi, kızının 800 yaşındaki Şahmeran olduğunu iddia eden bir kadının etkisinde kaldığını öne sürerken Şifanur canlı yayına bağlandı. Açıklamaları ise akıllara durgunluk verdi. İşte Müge Anlı'daki şahmeran olayı…