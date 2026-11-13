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Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:15

39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 39 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz dosyasında şaşırtan gelişmeler yaşandı. Annesi, kızının 800 yaşındaki Şahmeran olduğunu iddia eden bir kadının etkisinde kaldığını öne sürerken Şifanur canlı yayına bağlandı. Açıklamaları ise akıllara durgunluk verdi. İşte Müge Anlı'daki şahmeran olayı…

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39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 39 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kızının, kendisini 800 yaşındaki Şahmeran olarak tanıttığını iddia ettiği Tuğba Deniz'in etkisi altına girdiğini öne süren anne Aynur Yılmaz yardım istedi. Canlı yayına bağlanan Tuğba Deniz, Şifanur'un bir haftadır kendi evinde kaldığını açıklarken genç kadın ise ailesine yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

39 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞİFANUR'UN İZİNİ MÜGE ANLI'DA ARADI

İstanbul Sultanbeyli'deki evinden 6 Ekim'de ayrılan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz'dan haber alamayan annesi Aynur Yılmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kızının yaklaşık bir yıldır Tuğba Deniz isimli kadınla görüştüğünü belirten anne, bu tanışıklığın ardından Şifanur'un davranışlarının değiştiğini iddia etti.

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39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

'BEN ŞAHMERAN'IM, 800 YAŞINDAYIM' İDDİASI

Tuğba Deniz'in kendisini mitolojik karakter Şahmeran olarak tanıttığını ve doğaüstü güçleri olduğunu söylediğini öne süren Aynur Yılmaz, kızının bu kişiyle tanıştıktan sonra ailesinden uzaklaştığını savundu. Kızının teyzesine anlattıklarını aktaran anne, Şifanur'un kendisine yılanlarla ilgili yaşadıklarından bahsettiğini söyledi.

Aynur Yılmaz, "Benim çocuğuma bunları yaptıran Tuğba Deniz'dir. Benim çocuğumu mahvetti. Bizim çocuğumuzu bizden soğuttu." diyerek tepki gösterdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

TUĞBA DENİZ CANLI YAYINDA KONUŞTU: BİR HAFTADIR BENİM YANIMDA

Hakkındaki iddiaların ardından programa telefonla bağlanan Tuğba Deniz, Şahmeran olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Şifanur'un bir süredir yanında kaldığını belirten Deniz, "Ben Şahmeran değil insanım. Elim, kolum, ayağım var. Şifanur bir haftadır dışarıda kaldığı için evime aldım. Bir haftadır benim yanımda." ifadelerini kullandı.

39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

YILAN İDDİASIYLA İLGİLİ SES KAYITLARI GÜNDEM OLDU: 'ŞİFANUR'A YILAN VERDİM'

Programda anne Aynur Yılmaz'ın dinlettiği ses kayıtları da dikkat çekti. Müge Anlı, kayıtlarda Tuğba Deniz'in Şifanur'a yılan verdiğini kabul ettiğini belirtti. Deniz'in bunu genç kadının iş yerinde agresif davranması nedeniyle yaptığını söylediği aktarıldı.

39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

Anne Aynur Yılmaz ise Tuğba Deniz'in yılanları kullandığına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Anlı, Deniz'in gerekçe olarak "İş yerinde çok agresifti o yüzden verdim" dediğini aktardı. Anne Aynur ise "Çok güzel yılan kullanırım diyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Programa telefonla bağlanan bazı izleyiciler de Deniz hakkında benzer iddialar dile getirirken Tuğba Deniz suçlamaları kabul etmedi.

39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

ŞİFANUR BU KEZ ANNESİNİ SUÇLADI

Canlı yayına bağlanan Şifanur Yılmaz, annesinin iddialarından farklı açıklamalarda bulundu. Ailesinin kendisini okutmak istemediğini, kendisinden yaşça büyük erkeklerle evlendirmeye çalıştığını ve altınlarını çalmakla suçladığını öne süren genç kadın, bu nedenle evden ayrıldığını söyledi.

39 gündür kayıp olan Şifanur bulundu! Yılan iddiasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı: ‘Ben şahmeranım 800 yaşındayım’

Anne Aynur Yılmaz ise kızının bu açıklamaları Tuğba Deniz'in etkisi altında yaptığını savundu. 39 gündür kayıp olan Şifanur'un açıklamaları ve tarafların karşılıklı suçlamaları programda gündem oldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MÜGE ANLI

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