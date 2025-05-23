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7. Etnospor Kültür Festivali büyük bir şölenle başladı: Bu zenginlik başka yerde yok
Giriş Tarihi: 23.05.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
09:17
7. Etnospor Kültür Festivali büyük bir şölenle başladı: Bu zenginlik başka yerde yok
Organizasyonun önemine vurgu yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Atlı okçuluk, cirit, kökbörü, aba güreşi, yağlı güreş, mas güreşi, okçuluk gibi birçok alanda deneyim fırsatı var. Bu kültürel zenginlik başka alanda bulunmaz" dedi