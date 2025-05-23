7. Etnospor Kültür Festivali büyük bir şölenle başladı: Bu zenginlik başka yerde yok

7. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl 'Gelenek Ailede Başlar' temasıyla düzenlenen festivalde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu festival, yeniden hatırlayışın çağrısı olmuştur. Toplumumuzun ortak değerlerini kuşaklar arasında yaşatmayı hedefliyoruz.

Kültürün birleştirici gücüne, sporun evrensel diline inanıyoruz. Bu festival, bu inancın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu toprakları bize vatan yapan değerli büyüklerimizden küçüklerimize aktarabilelim ki biz olalım.