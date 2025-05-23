7. Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor | Video

Geleneksel spor, oyun ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı 7. Etnospor Kültür Festivali, dün itibarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. 35 ülkenin katılımıyla 4 gün sürecek festivalin ikinci gününde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.