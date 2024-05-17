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8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: 'Yeliz Tutar' rumuzlu anne hakkında yeni karar
Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
16:29
8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: 'Yeliz Tutar' rumuzlu anne hakkında yeni karar
Sosyal medya platformu Tiktok'ta Yeliz Tutar takma ismini kullanan 35 yaşındaki S.G isimli kadının canlı yayında 8 yaşındaki öz kızı için sarfettiği müstehcen sözler sosyal medyada adeta infial yaratmıştı. İğrenç yayın sonrası gözaltına alınan ahlaksız anne ile ilgili yeni bir karar verildi.