8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: ’Yeliz Tutar’ rumuzlu anne hakkında yeni karar

Kayseri'de sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle, yine yayın yaparken gözaltına alınan Yeliz Tutar rumuzunu kullanan S.G. (35) isimli kadının ahlaksız sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.