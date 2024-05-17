Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: 'Yeliz Tutar' rumuzlu anne hakkında yeni karar
Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:29

8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: 'Yeliz Tutar' rumuzlu anne hakkında yeni karar

Sosyal medya platformu Tiktok'ta Yeliz Tutar takma ismini kullanan 35 yaşındaki S.G isimli kadının canlı yayında 8 yaşındaki öz kızı için sarfettiği müstehcen sözler sosyal medyada adeta infial yaratmıştı. İğrenç yayın sonrası gözaltına alınan ahlaksız anne ile ilgili yeni bir karar verildi.

DHA
8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: ’Yeliz Tutar’ rumuzlu anne hakkında yeni karar

Kayseri'de sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle, yine yayın yaparken gözaltına alınan Yeliz Tutar rumuzunu kullanan S.G. (35) isimli kadının ahlaksız sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: ’Yeliz Tutar’ rumuzlu anne hakkında yeni karar

Talas ilçesinde yaşayan S.G., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: ’Yeliz Tutar’ rumuzlu anne hakkında yeni karar

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G.'nin evine operasyon düzenledi.

8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: ’Yeliz Tutar’ rumuzlu anne hakkında yeni karar

S.G., canlı yayın yaparken gözaltına alındı.

Canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı

8 yaşındaki öz kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: ’Yeliz Tutar’ rumuzlu anne hakkında yeni karar

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi.

SON DAKİKA