81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi göç alan şehirlerin nüfusu bu senaryoda farklı bir görünüm kazanırken, Türkiye'nin dört bir yanındaki illerin nüfusları da yeniden hesaplanıyor. Doğum yeri verileri üzerinden oluşturulan alternatif nüfus haritası, illerin bugünkü nüfuslarıyla arasındaki farkı da ortaya koyuyor. 81 ilin yeni nüfus dağılımı, Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin dikkat çekici bir tablo sunuyor.