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81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 09:07
81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Türkiye'nin nüfus haritası, insanların doğup büyüdüğü şehirlerde yaşadığı varsayımıyla yeniden şekillense ortaya dikkat çekici bir tablo çıkıyor. Büyükşehirlerde yoğunlaşan nüfusun farklı illere dağılmasıyla 81 ilin nüfus sıralamasında önemli değişiklikler yaşanabiliyor. Herkesin kendi memleketinde yaşadığı senaryoda hangi illerin öne çıkacağı merak konusu oldu.