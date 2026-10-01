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Haberler Galeri Yaşam 81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 09:07

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Türkiye'nin nüfus haritası, insanların doğup büyüdüğü şehirlerde yaşadığı varsayımıyla yeniden şekillense ortaya dikkat çekici bir tablo çıkıyor. Büyükşehirlerde yoğunlaşan nüfusun farklı illere dağılmasıyla 81 ilin nüfus sıralamasında önemli değişiklikler yaşanabiliyor. Herkesin kendi memleketinde yaşadığı senaryoda hangi illerin öne çıkacağı merak konusu oldu.

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81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi göç alan şehirlerin nüfusu bu senaryoda farklı bir görünüm kazanırken, Türkiye'nin dört bir yanındaki illerin nüfusları da yeniden hesaplanıyor. Doğum yeri verileri üzerinden oluşturulan alternatif nüfus haritası, illerin bugünkü nüfuslarıyla arasındaki farkı da ortaya koyuyor. 81 ilin yeni nüfus dağılımı, Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin dikkat çekici bir tablo sunuyor.

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

81. YALOVA: 131 bin 080

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81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

80. TUNCELİ: 256 bin 768

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81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

79. BİLECİK: 271 bin 776

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

78. BAYBURT: 288 bin 939

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

77. BARTIN: 344 bin 965

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

76. KİLİS: 351 bin 806

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

75. KARABÜK: 353 bin 343

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

74. IĞDIR: 366 bin 827

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

73. HAKKARİ: 369 bin 399

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

72. BURDUR: 378 bin 437

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

71. KARAMAN: 397 bin 223

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

70. UŞAK: 416 bin 821

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

69. DÜZCE: 439 bin 196

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

67. BOLU: 448 bin 482

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

66. ARTVİN: 450 bin 989

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

64. EDİRNE: 500 bin 733

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

61. ARDAHAN: 553 bin 697

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

59. ISPARTA: 564 bin 561

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

58. TEKİRDAĞ: 566 bin 243

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