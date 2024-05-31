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Haberler Yaşam Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı... Muğla Ortaca’da mide bulandıran tecavüz olayında genç kızın annesi de gözaltında!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 21:15

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı... Muğla Ortaca’da mide bulandıran tecavüz olayında genç kızın annesi de gözaltında!

Muğla Ortaca'da mide bulandıran olay Müge Anlı'da ortaya çıktı. Biri üvey iki genç kıza tecavüz ettiği canlı yayında ortaya çıkan Selahattin Yalnız gözaltına alınmıştı. Yılmaz geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Yalnız'ın ardından Figen Tülay Bayındır'ın annesi Fitnat Bayındır'da gözaltına alındı. İşte detaylar...

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
Acı gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı... Muğla Ortaca’da mide bulandıran tecavüz olayında genç kızın annesi de gözaltında!

Muğla Ortaca'da Selahattin Yalnız (63) beraber yaşadığı üvey kızı Figen Tülay Bayındır (24) ve arkadaşının kızı Bahar Demir'in (18) ikametinden 63 bin TL parasını alarak ayrıldığı belirterek 17 Mayıs'ta Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu.

Acı gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı... Muğla Ortaca’da mide bulandıran tecavüz olayında genç kızın annesi de gözaltında!

Selahattin Yalnız daha sonra Müge Anlı'nın programına katıldı.

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Acı gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı... Muğla Ortaca’da mide bulandıran tecavüz olayında genç kızın annesi de gözaltında!

Mide bulandıran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Buna göre, Bahar ve Gizem anneleri vefat edince komşuları Fitnat ve Selahattin ile kalmaya başladı.

Acı gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı... Muğla Ortaca’da mide bulandıran tecavüz olayında genç kızın annesi de gözaltında!

Stüdyoya kızları aramak için gelen Selahattin Yalnız'ın ise kızlara tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Acı gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı... Muğla Ortaca’da mide bulandıran tecavüz olayında genç kızın annesi de gözaltında!

MİDE BULANDIRAN İTİRAF

Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir programa katılarak mide bulandıran itirafta bulundu.

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