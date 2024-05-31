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Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı... Muğla Ortaca’da mide bulandıran tecavüz olayında genç kızın annesi de gözaltında!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
21:15
Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı... Muğla Ortaca’da mide bulandıran tecavüz olayında genç kızın annesi de gözaltında!
Muğla Ortaca'da mide bulandıran olay Müge Anlı'da ortaya çıktı. Biri üvey iki genç kıza tecavüz ettiği canlı yayında ortaya çıkan Selahattin Yalnız gözaltına alınmıştı. Yılmaz geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Yalnız'ın ardından Figen Tülay Bayındır'ın annesi Fitnat Bayındır'da gözaltına alındı. İşte detaylar...