Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 08.08.2024 01:17 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 01:17

ADANA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Adana deprem merkez üssü, şiddeti, derinliği

Adana son dakika deprem haberi ile sarsıldı. Günün ilk ışıklarıyla sarsıntıya uğrayan Adana halkı depremin büyüklüğü ve şiddeti için son depremler listesini kontrol ediyor. Afad ve Kandilli verileri ile depremin ayrıntıları belli oldu. Adana ilinin bir ilçesi olan Kozan'da üst üste depremler hissedildi. Peki, Adana'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 7 Ağustos 2024 Afad duyurdu!

ADANA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Adana deprem merkez üssü, şiddeti, derinliği

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İrili ufaklı birçok sarsıntının meydana geldiği güncel son depremler listesinde Adana'da üst üste gerçekleşen deprem haberi mercek altına alındı. Adana Kozan merkezli deprem bölge halkında paniğe neden olurken depreme dair detaylar yakından araştırlıyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

ADANA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Adana deprem merkez üssü, şiddeti, derinliği

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ADANA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü sabah saatlerinde Adana'da art arda birden fazla deprem meydana geldi.

İşte, Afad güncel verileri ile depremin ayrıntıları;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Adana deprem merkez üssü, şiddeti, derinliği

#DEPREM
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2024-08-07
Saat:05:32:27 TSİ
Enlem:37.63694 N
Boylam:35.8925 E
Derinlik:7.06 km

ADANA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Adana deprem merkez üssü, şiddeti, derinliği

#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2024-08-07
Saat:05:33:12 TSİ
Enlem:37.66278 N
Boylam:35.86806 E
Derinlik:7 km

ADANA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Adana deprem merkez üssü, şiddeti, derinliği

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2024-08-07
Saat:05:34:25 TSİ

SON DAKİKA