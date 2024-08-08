Giriş Tarihi: 08.08.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
01:17
ADANA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Adana deprem merkez üssü, şiddeti, derinliği
Adana son dakika deprem haberi ile sarsıldı. Günün ilk ışıklarıyla sarsıntıya uğrayan Adana halkı depremin büyüklüğü ve şiddeti için son depremler listesini kontrol ediyor. Afad ve Kandilli verileri ile depremin ayrıntıları belli oldu. Adana ilinin bir ilçesi olan Kozan'da üst üste depremler hissedildi. Peki, Adana'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 7 Ağustos 2024 Afad duyurdu!