Adana’da deprem sonrası yaşanan panik kamerada
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.
Adana'da saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Peş peşe depremlerin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır denildi.
Ayrıca deprem ilçedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.
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