Adana'da deprem anı kamerada | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre, 1'er dakika arayla, 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı.
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