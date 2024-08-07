Adana'daki peş peşe depremler neyin sinyali? 07.08.2024 | 10:18 Adana'da art arda meydana gelen 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğündeki depremleri Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç canlı yayında yorumladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı.