Adana'daki peş peşe depremler neyin sinyali?
Adana'da art arda meydana gelen 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğündeki depremleri Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç canlı yayında yorumladı.
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