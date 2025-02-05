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AFAD ve polis her yerde onu arıyordu: AVM’de kilo kilo altın çalan hırsız bakın nasıl yakalandı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:50
AFAD ve polis her yerde onu arıyordu: AVM’de kilo kilo altın çalan hırsız bakın nasıl yakalandı!
Adana'da bir hırsız gizlice girdiği alışveriş merkezindeki kuyumcudan 3 kilogram altın ile 100 bin TL çaldı. AVM'nin havalandırma boşluğunda saklanan şüpheliyi yakalamak için AFAD ve polis operasyon başlattı. 3 gün süren arama çalışmaları sonucu hırsız bakın nasıl yakalandı!