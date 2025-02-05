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Haberler Yaşam AFAD ve polis her yerde onu arıyordu: AVM’de kilo kilo altın çalan hırsız bakın nasıl yakalandı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:50

AFAD ve polis her yerde onu arıyordu: AVM’de kilo kilo altın çalan hırsız bakın nasıl yakalandı!

Adana'da bir hırsız gizlice girdiği alışveriş merkezindeki kuyumcudan 3 kilogram altın ile 100 bin TL çaldı. AVM'nin havalandırma boşluğunda saklanan şüpheliyi yakalamak için AFAD ve polis operasyon başlattı. 3 gün süren arama çalışmaları sonucu hırsız bakın nasıl yakalandı!

DHA
AFAD ve polis her yerde onu arıyordu: AVM’de kilo kilo altın çalan hırsız bakın nasıl yakalandı!

Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşandı. Bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AFAD ve polis her yerde onu arıyordu: AVM’de kilo kilo altın çalan hırsız bakın nasıl yakalandı!

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.

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AFAD ve polis her yerde onu arıyordu: AVM’de kilo kilo altın çalan hırsız bakın nasıl yakalandı!

3 GÜN BOYUNCA BAKIN NASIL SAKLANMIŞ

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

3 gün boyunca AVM havalandırmasında saklanan hırsız yakalandı | Video

AFAD ve polis her yerde onu arıyordu: AVM’de kilo kilo altın çalan hırsız bakın nasıl yakalandı!

KUYUMCULAR ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti.

AFAD ve polis her yerde onu arıyordu: AVM’de kilo kilo altın çalan hırsız bakın nasıl yakalandı!

YAYA OLARAK KAÇMAYI DENEYİNCE

Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

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