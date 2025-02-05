3 gün boyunca AVM havalandırmasında saklanan hırsız yakalandı | Video 05.02.2025 | 08:40 Adana’da havalandırmadan AVM’ye girip kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalan hırsız, havalandırmadan çıkıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şahsın 3 gün boyunca AVM'nin havalandırma boşluğunda saklandığı tespit edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Şubat gecesi merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, havalandırma boşluğundan alışveriş merkezine giren hırsız, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karışmıştı. Alarmın çalmışıyla birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan aramada hırsız bulanamadı. Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda arama yapıldı.

GECE SAATLERİNDE HAVALANDIRMADAN ÇIKINCA YAKALANDI

AVM hırsızı 3 gün boyunca havalandırmada yaşamını sürdürdü. En son pes eden hırsız, gece saatlerinde havalandırmadan inip kaçmak istedi. AVM'yi ablukaya alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.