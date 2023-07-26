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Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 17:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
17:26
Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!
Dolandırıcılar bu kez Afgan bir aileyi hedef seçti. İstanbul'da yaşayan Afganistan uyruklu Abdülkarim Uzbek ile anne-babası, 'İstihbarat Teşkilatı personeliyiz' diyen çetenin her söylediğini yerine getirdi. Evdeki tüm ziynet eşyasını ve dövizi şebeke üyelerine teslim etti. Sahtekarların Afganistanlı gence söyledikleri herkesi şoka etti: Operasyon…