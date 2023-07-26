Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!

Telefondaki kişiler, "Biz İstihbarat Teşkilatı'ndanız. Şu an sen eşinle birlikte Ankara'dasın. Geçen yıl İstanbul Taksim'de yaşanan patlamayla ilgili arıyoruz. Biliyorsunuz oraya bir kadın terörist bomba bırakmıştı. Bu olayla ilgili bir süre önce çalınan kimliğiniz kopyalanıp örgütler tarafından kullanıldı. Bu olayla ilgili 25 kişi şüpheli şu anda ve şebekeye bağlı olarak hepsinin telefonu hatta açık tutulmakta. Sakın telefonu kapatmayın. Şu an ne iş yapıyorsanız hemen yapın. 15 dakika süre veriyoruz. Telefonu kapatma" dediler.