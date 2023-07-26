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Haberler Yaşam Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 17:26

Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!

Dolandırıcılar bu kez Afgan bir aileyi hedef seçti. İstanbul'da yaşayan Afganistan uyruklu Abdülkarim Uzbek ile anne-babası, 'İstihbarat Teşkilatı personeliyiz' diyen çetenin her söylediğini yerine getirdi. Evdeki tüm ziynet eşyasını ve dövizi şebeke üyelerine teslim etti. Sahtekarların Afganistanlı gence söyledikleri herkesi şoka etti: Operasyon…

Ali OKTAY
Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!

İnanılmaz dolandırıcılık olayı 24 Temmuz'da Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1953 Sokak 47/5 numaralı dairede meydana geldi. Afganistan'daki bir akaryakıt şirketinin Türkiye temsilciliğini yapan 32 yaşındaki Abdulkarim Uzbek, 2,5 yıl önce ülkesinde eşi Nazire Uzbek'le (23) evlenmişti. Abdulkarim Uzbek, 8 aylık hamile eşi ile yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de yaşayan annesi Baldibi Uzbek(60) ve babası Gafur Uzbek'le (68) aynı evde oturuyordu.

Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!

Afganistanlı genç, olay günü patronunun oğlunun okul işlemleri işi için eşiyle birlikte Ankara'ya gitmişti ve cep telefonu çaldığı sırada Dışişleri Bakanlığı'nın önünde bulunuyordu. Uzbek'in telefonu çaldı.

Ziynet eşyası ve dolarların fotoğraflarını çekip şebekeye attılar: "Operasyon bitti, teşekkür ederiz" | Video

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Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!

Telefondaki kişiler, "Biz İstihbarat Teşkilatı'ndanız. Şu an sen eşinle birlikte Ankara'dasın. Geçen yıl İstanbul Taksim'de yaşanan patlamayla ilgili arıyoruz. Biliyorsunuz oraya bir kadın terörist bomba bırakmıştı. Bu olayla ilgili bir süre önce çalınan kimliğiniz kopyalanıp örgütler tarafından kullanıldı. Bu olayla ilgili 25 kişi şüpheli şu anda ve şebekeye bağlı olarak hepsinin telefonu hatta açık tutulmakta. Sakın telefonu kapatmayın. Şu an ne iş yapıyorsanız hemen yapın. 15 dakika süre veriyoruz. Telefonu kapatma" dediler.

Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!

EŞİN KİME MESAJ ATTI ŞU AN?
Dışişleri Bakanlığı'ndan çıktığında telefonun açık olan Abdulkarim Uzbek'e telefondaki ses, "Şimdi kimin yanındasın?" diye soruldu. 'Eşimin yanındayım' cevabı aldığında bu defa telefondaki ses, 'Eşin kime mesaj attı şu an?" dedi. Gerçekten de eşi bir tanıdığına o sırada 'selam' diye mesaj göndermişti.

Afgan aileyi öyle bir yalanla soydular ki: Operasyon tamamlandı teşekkür ederiz!

Telefondaki ses daha sonra Abdulkarim Uzbek'e patronundan, ailesine, iş arkadaşlarından çalıştığı şirkete ve bir süre önce kaybettiği kimliğine kadar her şeyi saydı. Abdulkarim Uzbek aile hayatıyla ilgili her şeyi bilen ve Taksim'deki patlamayla ilgili 'Suriyeli .... isimleri tanıyor musun' diye soran telefondaki sese 'bilmiyorum' cevabını vermiş ve telefondaki kişinin polis olduğuna inanmıştı. Ardından Esenyurt'taki evde kaç kişi yaşadığı soruldu Afganistanlı gence.

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