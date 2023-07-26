Ziynet eşyası ve dolarların fotoğraflarını çekip şebekeye attılar: "Operasyon bitti, teşekkür ederiz" | Video 26.07.2023 | 16:46 İstanbul Esenyurt'ta yeni evli Afganistan uyruklu Abdülkarim Uzbek (32) ve aynı evde yaşayan anne ve babası müthiş bir dolandırıcılığın mağduru oldu. Ankara'dan aradıklarını belirten dolandırıcılık şebekesinin üyeleri, Afganistanlı gence, patronundan, iş arkadaşlarına ve oturduğu evin adresi ile kaybettiği nüfus cüzdanına kadar her şeyi anlatıp ikna etmeyi başardı. Şebeke üyeleri, 'İstihbarat Teşkilatı personeliyiz. Geçen yılki Taksim patlamasıyla ilgili operasyon yapıyoruz. Evdeki ziynet ve parayı geçici bir süreliğine teslim edin. Telefonunuzu kapatmayın" dedi. Yaklaşık bir saat açık telefonda oyaladıkları Afganistanlı gencin anne ve babası, talimatlar doğrultusunda evdeki 2 adet bilezik, 1 çift küpe, 1 adet yüzük ve 11 bin 300 doları (305 bin TL) bir çantaya koyup fotoğraflarını da çekerek şebeke üyelerine whatsapp üzerinden gönderdi. Ziynet dolu hazır çantayı bizzat eve gelerek alan şebeke üyeleri, evden ayrılırken Afganistanlı gence de "Operasyon tamamlandı. Teşekkür ederiz" demeyi ihmal etmedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İnanılmaz dolandırıcılık olayı 24 Temmuz'da Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1953 Sokak 47/5 numaralı dairede meydana geldi. Afganistan'daki bir akaryakıt şirketinin Türkiye temsilciliğini yapan 32 yaşındaki Abdulkarim Uzbek, 2,5 yıl önce ülkesinde eşi Nazire Uzbek'le (23) evlenmişti. Abdulkarim Uzbek, 8 aylık hamile eşi ile yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de yaşayan annesi Baldibi Uzbek(60) ve babası Gafur Uzbek'le (68) aynı evde oturuyordu. Afganistanlı genç, olay günü patronunun oğlunun okul işlemleri işi için eşiyle birlikte Ankara'ya gitmişti ve cep telefonu çaldığı sırada Dışişleri Bakanlığı'nın önünde bulunuyordu. Uzbek'in telefonu çaldı.

Telefondaki kişiler, "Biz İstihbarat Teşkilatı'ndanız. Şu an sen eşinle birlikte Ankara'dasın. Geçen yıl İstanbul Taksim'de yaşanan patlamayla ilgili arıyoruz. Biliyorsunuz oraya bir kadın terörist bomba bırakmıştı. Bu olayla ilgili bir süre önce çalınan kimliğiniz kopyalanıp örgütler tarafından kullanıldı. Bu olayla ilgili 25 kişi şüpheli şu anda ve şebekeye bağlı olarak hepsinin telefonu hatta açık tutulmakta. Sakın telefonu kapatmayın. Şu an ne iş yapıyorsanız hemen yapın. 15 dakika süre veriyoruz. Telefonu kapatma" dediler.

EŞİN KİME MESAJ ATTI ŞU AN?

Dışişleri Bakanlığı'ndan çıktığında telefonun açık olan Abdulkarim Uzbek'e telefondaki ses, "Şimdi kimin yanındasın?" diye soruldu. 'Eşimin yanındayım' cevabı aldığında bu defa telefondaki ses, 'Eşin kime mesaj attı şu an?" dedi. Gerçekten de eşi bir tanıdığına o sırada 'selam' diye mesaj göndermişti.

Telefondaki ses daha sonra Abdulkarim Uzbek'e patronundan, ailesine, iş arkadaşlarından çalıştığı şirkete ve bir süre önce kaybettiği kimliğine kadar her şeyi saydı. Abdulkarim Uzbek aile hayatıyla ilgili her şeyi bilen ve Taksim'deki patlamayla ilgili 'Suriyeli .... isimleri tanıyor musun' diye soran telefondaki sese 'bilmiyorum' cevabını vermiş ve telefondaki kişinin polis olduğuna inanmıştı. Ardından Esenyurt'taki evde kaç kişi yaşadığı soruldu Afganistanlı gence.

KAMERA KAYITLARINDA İKİ KİŞİ BİNADAN GİRİYOR

Abdulkarim Uzbek şöyle konuştu: "Benim her şeyimi biliyorlardı. İyice korkmuştum. Bana operasyonun 45 dakika süreceğini söyleyip telefonumu kapattırmadılar. Bir taraftan da annemi aradılar ve annemle beni konferansa alıp annemle görüştürdüler. Anneme 'durumum iyi, neredeyseniz dışarı çıkmayın, evde kalın. Bir sıkıntım yok. Ne istiyorlarsa onu yapın dedirttiler.

Ayrıca Özbekçe değil Türkçe konuşmamı istediler. Ayrıca internetimi de kapattırdılar" dedi. Abdulkarim Uzbek Ankara'da ve telefonu yaklaşık bir saat açık iken dolandırıcılardan ikisi Esenyurt'taki binadan içeriye giriş yaptı. Yaşlı anne babanın teşhis ettiği iki dolandırıcından birinin üzerinde beyaz tişört beyaz pantolon, diğerinde siyah gömlek vardı. Binanın hemen yakınındaki güvenlik kamerasından iki kişinin binaya giriş ve çıkışları tespit edildi.

ALTIN VE DOLARLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİRDİLER

Dolandırıcılar işleri daha kolay ve çabuk olsun diye yaşlı anne ve babayı da kandırmışlardı. Abdulkarim Uzbek, "Annemle görüştüklerinde evdeki altın ve dolarların hepsini bir araya toplayıp çantaya doldurtmuşlar. Ardından fotoğraflarını çektirip whatsaapp'tan .....numaralı telefona göndermelerini istemişler.