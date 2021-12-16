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Haberler Yaşam AGİ 2022 zammı tablosu yayımlandı! Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:57

AGİ 2022 zammı tablosu yayımlandı! Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün milyonların beklediği Asgari ücret zam oranını açıkladı böylece AGİ tablosu da yeniden güncellenmiş oldu. Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen bu ücret çocuk sayısı ve vatandaşların bekar evli olmasına göre değişiklik gösterebiliyor. Öte yandan "AGİ tablosu (Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu) ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi dahil yeni maaşın 4 bin 250 TL olduğu duyurulmuştu. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu...

AGİ 2022 zam tablosu açıklandı! Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

AGİ tablosu son dakika gelişmeleri ile araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammının bugün açıklanmasının ardından bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi dahil maaş 4250 TL olarak belirlendi. Öte yandan "AGİ tablosu (Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu) ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları rakamların netleşmesiyle yanıt aramaya başladı. Tarihi zammın ardından vatandaşlar gerek medeni durumuna göre gerekse çocuk sayısına göre de farklı asgari geçim indirimi alacak. İşte Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu AGİ hesaplama tablosu ve güncel liste...

AGİ 2022 zam tablosu açıklandı! Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor.

Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli oldu.

İşte zamlı AGİ ücretleri;

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AGİ 2022 zam tablosu açıklandı! Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

AGİ 2022 zam tablosu açıklandı! Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

BEKAR ÇALIŞAN İÇİN AGİ NE KADAR?

AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu.

AGİ 2022 zam tablosu açıklandı! Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ KİŞİ İÇİN AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL oldu.

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