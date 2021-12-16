AGİ 2022 zammı tablosu yayımlandı! Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün milyonların beklediği Asgari ücret zam oranını açıkladı böylece AGİ tablosu da yeniden güncellenmiş oldu. Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen bu ücret çocuk sayısı ve vatandaşların bekar evli olmasına göre değişiklik gösterebiliyor. Öte yandan "AGİ tablosu (Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu) ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi dahil yeni maaşın 4 bin 250 TL olduğu duyurulmuştu. Peki, AGİ ne kadar oldu? İşte Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu...