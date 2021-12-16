AGİ ne kadar? İşte 2022 AGİ hesaplama tablosu ile evli, çocuklu ve bekarlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?

2022 yılına ilişkin AGİ hesaplama tablosu araştırma konusu haline geldi. Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren rakamlar bekleniyor. Tespit komisyonu son toplantısı ile beraber uygulanacak zam oranı da belli olacak. Öte yandan "Asgari Geçiş İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL olacak, Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için hesaplama tablosu ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bu ücret gerek çocuk sayısı gerekse kişinin medeni durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak? İşte Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için hesaplama tablosu ve detaylar...