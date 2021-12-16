AGİ ne kadar? İşte 2022 AGİ hesaplama tablosu ile evli, çocuklu ve bekarlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı için geri sayım sürerken zam oranıyla beraber bilindiği üzere AGİ tablosu da değişecek. Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için bu ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni tablonun açıklanacağı tarih için geri sayım sürerken vatandaşlar "Asgari Geçiş İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL olacak, Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için hesaplama tablosu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Açıklama asgari ücret zammı ile beraber yapılacak ve yeni 2022 AGİ hesaplama tablosu da belli olacak.