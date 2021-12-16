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Haberler Yaşam AGİ ne kadar? İşte 2022 AGİ hesaplama tablosu ile evli, çocuklu ve bekarlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 13:20

AGİ ne kadar? İşte 2022 AGİ hesaplama tablosu ile evli, çocuklu ve bekarlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?

2022 yılına ilişkin AGİ hesaplama tablosu araştırma konusu haline geldi. Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren rakamlar bekleniyor. Tespit komisyonu son toplantısı ile beraber uygulanacak zam oranı da belli olacak. Öte yandan "Asgari Geçiş İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL olacak, Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için hesaplama tablosu ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bu ücret gerek çocuk sayısı gerekse kişinin medeni durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak? İşte Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için hesaplama tablosu ve detaylar...

Yeni AGİ tablosu ne kadar, kaç TL olacak, Asgari Geçiş İndirimi açıklandı mı? Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için 2022 AGİ ücretleri hesaplama tablosu

Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı için geri sayım sürerken zam oranıyla beraber bilindiği üzere AGİ tablosu da değişecek. Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için bu ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni tablonun açıklanacağı tarih için geri sayım sürerken vatandaşlar "Asgari Geçiş İndirimi AGİ ne kadar, kaç TL olacak, Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için hesaplama tablosu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Açıklama asgari ücret zammı ile beraber yapılacak ve yeni 2022 AGİ hesaplama tablosu da belli olacak.

Yeni AGİ tablosu ne kadar, kaç TL olacak, Asgari Geçiş İndirimi açıklandı mı? Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için 2022 AGİ ücretleri hesaplama tablosu

AGİ NE KADAR? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2022AGİ ZAMMI EVLİ, BEKAR, ÇOCUKLU İÇİN NE KADAR OLACAK?

Agi ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.

AGİ NE KADAR? 2022

2021 yılı bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL. Yeni yıl asgari ücret zammı ise bekleniyor.

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Yeni AGİ tablosu ne kadar, kaç TL olacak, Asgari Geçiş İndirimi açıklandı mı? Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için 2022 AGİ ücretleri hesaplama tablosu

AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Yeni AGİ tablosu ne kadar, kaç TL olacak, Asgari Geçiş İndirimi açıklandı mı? Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için 2022 AGİ ücretleri hesaplama tablosu

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Yeni AGİ tablosu ne kadar, kaç TL olacak, Asgari Geçiş İndirimi açıklandı mı? Bekar, evli, 1,2,3,4,5 çocuklu için 2022 AGİ ücretleri hesaplama tablosu

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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