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Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:34

Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 30 yaşındaki iki çocuk babası Atakan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi. Zonguldak'ta 11 gündür kendisinden haber alınamayan genç adamın cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu. Daha önce arama yapılan evin çatısında cesedinin bulunması ailesinin tepkisine neden olurken, akıllara 'Koku gelmedi mi?' soruları doldu. Peki Enes Çarşanba nasıl öldü? İşte sır dolu ölümde korkunç iddialar...

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Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşamba, 1 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. İki çocuk babası genç adamdan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Günlerdir aranan Çarşamba'nın akıbeti, 11 gün sonra ortaya çıktı.

Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

CANSIZ BEDENİ KENDİ EVİNİN ÇATI KATINDA BULUNDU

Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan arama çalışmaları sonucunda Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu. Daha önce de arama yapıldığı belirtilen binanın çatısında cesedinin ortaya çıkması, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

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Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genç adamın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulunan çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu da yer aldı.

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Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asayiş ekipleri tarafından yakalanan Uslu, Zonguldak Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheliler Seymen Demir, Muhammed Raşit Baltacı ve Yiğit Can Kalaycıoğlu ise Zonguldak'ta gözaltına alındı. Dört şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

ABLADAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: KARDEŞİMİ ORAYA BİRİSİ BIRAKTI

Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeninin daha önce arama yapıldığı belirtilen binanın çatı katında bulunması, ailesinin tepkisine neden oldu. Kardeşinin kaybolmasının ardından polis ekiplerinin evde arama yaptığını ve köpeklerle binanın kontrol edildiğini söyleyen ablası Esra Yalçın, cesedin sonradan bırakılmış olabileceğini öne sürdü.

Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

Yalçın, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Kaç gündür aranıyor... Polisler gittiler, aradılar. Evin her yerine bakıldı. Bugün mü çıktı benim kendi evimin çatısından? Kardeşimi oraya birisi getirdi, bıraktı."

Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

ÇOCUKLUK ARKADAŞININ CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selçuk Uslu'nun, Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeni bulunmadan bir gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

"BANA ÖLDÜRDÜĞÜME DAİR VİDEO ÇEKTİRDİLER"

Canlı yayında korktuğunu söyleyen Uslu, kendisine suç yüklenmek istendiğini iddia ederek, "Bana öldürdüğüme dair video çektirdiler" ifadelerini kullanmıştı. Uslu ayrıca, eline naylon poşet sürtülerek parmak izinin alınmaya çalışıldığını öne sürmüş ve "Beni kurban seçtiler, korkuyorum" demişti.

Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

MEĞER 2 AY ÖNCE DE ENES'İN ARKADAŞININ CESEDİ ÇALILIKLARDA BULUNMUŞ

Atakan'ın ailesinin endişelerini artıran bir diğer gelişme ise yaklaşık iki ay önce bölgede yaşandığı öne sürülen başka bir ölüm olayıydı. İddiaya göre Atakan'ın bir arkadaşı da kaybolduktan üç gün sonra çalılık alanda ölü bulunmuştu.

Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

Ablasının, kardeşinin yanlış arkadaşlıklar kurduğu ve yasaklı madde kullandığı yönündeki iddiaları da programda gündeme gelmişti. Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, genç adamın nasıl hayatını kaybettiği ve gözaltına alınan şüphelilerin olayla bağlantısı yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZONGULDAK #MÜGE ANLI

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