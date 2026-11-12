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Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’
Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:34
Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 30 yaşındaki iki çocuk babası Atakan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi. Zonguldak'ta 11 gündür kendisinden haber alınamayan genç adamın cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu. Daha önce arama yapılan evin çatısında cesedinin bulunması ailesinin tepkisine neden olurken, akıllara 'Koku gelmedi mi?' soruları doldu. Peki Enes Çarşanba nasıl öldü? İşte sır dolu ölümde korkunç iddialar...