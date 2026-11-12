Ailesi günlerdir her yerde arıyordu! Enes Çarşanba’nın cesedi evin çatı katında bulundu: ‘Kardeşimi oraya birisi bıraktı’

MEĞER 2 AY ÖNCE DE ENES'İN ARKADAŞININ CESEDİ ÇALILIKLARDA BULUNMUŞ

Atakan'ın ailesinin endişelerini artıran bir diğer gelişme ise yaklaşık iki ay önce bölgede yaşandığı öne sürülen başka bir ölüm olayıydı. İddiaya göre Atakan'ın bir arkadaşı da kaybolduktan üç gün sonra çalılık alanda ölü bulunmuştu.