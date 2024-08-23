SON DAKİKA: Aksaray’da hamile mimara bıçaklı saldırı! Şantiye sahibi dehşeti yaşattı

Aksaray'da mimarlık yapan Tacinur Öztürk Günseven (29), Çiftlik Mahallesi'nde bulunan sorumlusu olduğu bir inşaatta yaptığı kontrolde, subasman (yapıların zemin kat seviyesinin hemen altında yer alan ve temeli taşıyan kısım) temelinde demirlerin eksik olduğunu belirterek temelin atılmamasını istedi.