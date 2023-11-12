Amasya’da çekilen görüntü Çin’deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!

Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olaydaki görüntülerle benzetildiği yönündeki soruyu cevaplayan Muhammet Altıparmak, "Çin'deki biraz daha farklı gibiydi. Koç katımı değildi. Koyunlar kendi eksenlerinde birbirlerini takip ediyordu. Daha hızlıydılar. Ama bizimki daha sakin. Birbirleriyle tanışıyormuş gibi görüntüydü" diye konuştu.