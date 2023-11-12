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Amasya’da çekilen görüntü Çin'deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 13:29
Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
14:28
Amasya’da çekilen görüntü Çin'deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!
Amasya'da ilginç bir olay meydana geldi. Bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdi. Koyunlarla koçların buluştuğu o görüntüler, Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olayı akıllara getirdi.