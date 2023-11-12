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Haberler Yaşam Amasya’da çekilen görüntü Çin'deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 14:28

Amasya’da çekilen görüntü Çin'deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!

Amasya'da ilginç bir olay meydana geldi. Bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdi. Koyunlarla koçların buluştuğu o görüntüler, Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olayı akıllara getirdi.

Amasya’da çekilen görüntü Çin’deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!

Amasya Gökyöyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Bafra ırkı koyunların koçlarla buluştuğu ilk anlar dron ile havadan görüntülendi. 300 koyun, birkaç dakika boyunca peş peşe saat yönünde dönerek daire çizdi.

Amasya’da çekilen görüntü Çin’deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!

300 koyunun 12 koçla 45 gün boyunca birlikte aynı sürüde tutulduğu koç katımı adını verdikleri dönemlerde bu tür durumların görülebildiğini belirten Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, "Kendi eksenleri etrafında saat yönünde belirli istikamette döndükleri oluyor. Yaklaşık 2, 3 dakika boyunca dairesel şekilde döndükten sonra rutin hale geçiyorlar" dedi.

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Amasya’da çekilen görüntü Çin’deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!

Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olaydaki görüntülerle benzetildiği yönündeki soruyu cevaplayan Muhammet Altıparmak, "Çin'deki biraz daha farklı gibiydi. Koç katımı değildi. Koyunlar kendi eksenlerinde birbirlerini takip ediyordu. Daha hızlıydılar. Ama bizimki daha sakin. Birbirleriyle tanışıyormuş gibi görüntüydü" diye konuştu.

Amasya’da çekilen görüntü Çin’deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmede yetiştirdikleri et ve süt verimi çok olan damızlık amaçlı yerli Bafra ırkı koyunların çoklu doğum özelliğine sahip olduğuna değinen Altıparmak, "Genellikle ikiz, üçüz, dördüz, beşiz ve hatta altızlar da doğuyor.

Amasya'da koyun sürüsü durmadan döndü, Çin'deki görüntüler akıllara geldi | Video

Amasya’da çekilen görüntü Çin’deki gizemli olayı hatırlattı: Durmadan döndüler!

Çok hızlı çoğalabiliyorlar. Bu yıl 3 bin 500 koyuna koç kattık. Önümüzdeki şubat ayında doğumlar başlayacak.

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