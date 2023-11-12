Video Yaşam Amasya'da koyun sürüsü durmadan döndü, Çin’deki görüntüler akıllara geldi | Video
Amasya'da koyun sürüsü durmadan döndü, Çin’deki görüntüler akıllara geldi | Video

Amasya'da koyun sürüsü durmadan döndü, Çin’deki görüntüler akıllara geldi | Video

12.11.2023 | 13:38

Amasya’da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdi. Koyunlarla koçların buluştuğu o görüntüler Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olayı akıllara getirdi.

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Amasya Gökyöyük Tarım İşletmesinde yetiştirilen Bafra ırkı koyunların koçlarla buluştuğu ilk anlar dron ile havadan görüntülendi. 300 koyun, birkaç dakika boyunca peş peşe saat yönünde dönerek daire çizdi.

300 koyunun 12 koçla 45 gün boyunca birlikte aynı sürüde tutulduğu koç katımı adını verdikleri dönemlerde bu tür durumların görülebildiğini belirten Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, "Kendi eksenleri etrafında saat yönünde belirli istikamette döndükleri oluyor. Yaklaşık 2,3 dakika boyunca dairesel şekilde döndükten sonra rutin hale geçiyorlar" dedi.

"ÇİN'DEKİ BİRAZ DAHA FARKLI GİBİYDİ. KOÇ KATIMI DEĞİLDİ"
Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olaydaki görüntülerle benzetildiği yönündeki soruyu cevaplayan Muhammet Altıparmak, "Çin'deki biraz daha farklı gibiydi. Koç katımı değildi. Koyunlar kendi eksenlerinde birbirlerini takip ediyordu. Daha hızlıydılar. Ama bizimki daha sakin. Birbirleriyle tanışıyormuş gibi görüntüydü" diye konuştu.

ÇOKLU DOĞUM ÖZELLİĞİNE SAHİP BAFRA IRKI KOYUNLAR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmede yetiştirdikleri et ve süt verimi çok olan damızlık amaçlı yerli Bafra ırkı koyunların çoklu doğum özelliğine sahip olduğuna değinen Altıparmak, "Genellikle ikiz, üçüz, dördüz, beşiz ve hatta altızlar da doğuyor. Çok hızlı çoğalabiliyorlar. Bu yıl 3 bin 500 koyuna koç kattık. Önümüzdeki şubat ayında doğumlar başlayacak. 6 bin 500'den fazla kuzunun doğmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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