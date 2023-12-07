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Haberler Yaşam Ankara'da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler
Giriş Tarihi: 07.12.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 15:17

Ankara'da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler

Ankara'da başıboş köpekler vatadaşın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Keçiören ilçesinde sürü halindeki başıboş köpekler 4'üncü sınıf öğrencisini okulana giderken saldırdı. Mahalle sakinlerinin güçlükle kurtardığı küçük çocuğun sağlık durumun kritik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi.

ÖMER ÇETİN
Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler

Ankara'nın Keçiören İlçesi Kafkaslar Mahallesi'nde 4. sınıf öğrencisi T. Y., sabah saatlerinde okula giderken sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı.

Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler

Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri zor kurtardı.

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Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler

Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan Mehmet Dafdaf, "Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim bir baktım ortalarında çocuk var hemen aşağıya indim komşumun arabasına bindim.

Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler

Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu" şeklinde konuştu.

Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler

Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Dicle Ergen, "Her taşın dibinde bir köpek var. Buna çok acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

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