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Ankara'da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler
Giriş Tarihi: 07.12.2023 14:47
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
15:17
Ankara'da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler
Ankara'da başıboş köpekler vatadaşın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Keçiören ilçesinde sürü halindeki başıboş köpekler 4'üncü sınıf öğrencisini okulana giderken saldırdı. Mahalle sakinlerinin güçlükle kurtardığı küçük çocuğun sağlık durumun kritik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi.