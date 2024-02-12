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Ankara’da çeteler çatıştı: Kar maskeli gruptan sokak ortasında pusu!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:58
Ankara’da çeteler çatıştı: Kar maskeli gruptan sokak ortasında pusu!
Ankara'da kar maskeli bir grup, bölgede hakimiyet kurma mücadelesine girdikleri ve husumetli oldukları başka bir gruba sokak ortasında pusu atarak öldürmeye çalıştı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel ekibin titiz çalışması sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilerek 'kasten adam öldürme teşebbüsü' suçundan tutuklandı.