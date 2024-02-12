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Haberler Yaşam Ankara’da çeteler çatıştı: Kar maskeli gruptan sokak ortasında pusu!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:58

Ankara’da çeteler çatıştı: Kar maskeli gruptan sokak ortasında pusu!

Ankara'da kar maskeli bir grup, bölgede hakimiyet kurma mücadelesine girdikleri ve husumetli oldukları başka bir gruba sokak ortasında pusu atarak öldürmeye çalıştı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel ekibin titiz çalışması sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilerek 'kasten adam öldürme teşebbüsü' suçundan tutuklandı.

ÖMER ÇETİN
Ankara’da çeteler çatıştı: Kar maskeli gruptan sokak ortasında pusu!

Ankara'nın Çankaya İlçesi Metin Akkuş Mahallesi'nde 2 Şubat gecesi iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Gruplardan Hayrettin D., Kadir Can Ö., Hasan Ç., Ömer Osman A. ve Mehmet İ., Çankaya'nın Dikmen Bölgesinde hâkimiyet kurma mücadelesine girdikleri Ebubekir Ö. ve yanından bulunan 2 kişiyi öldürmeye yönelik sokakta pusu attı.

Ankara’da çeteler çatıştı: Kar maskeli gruptan sokak ortasında pusu!

Gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışmada yaralı herhangi bir can kaybı olmazken iki grup olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde çok sayıda boş kovan bulundu.

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Ankara’da çeteler çatıştı: Kar maskeli gruptan sokak ortasında pusu!

KAR MASKELİ GRUP SOKAKTA PUSU ATTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından olayın araştırılması için kurulan özel ekip, çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerini incelemesinde kar maskesi takarak kimliklerini gizlemeye çalışan grubun, 3 kişiye yönelik sokak ortasında pusu atarak pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ankara’da çeteler çatıştı: Kar maskeli gruptan sokak ortasında pusu!

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirlemesi üzerine saklandıkları yerleri tespit etmelerinin ardından düzenledikleri başarılı operasyonla 6 şüpheli gözaltı aldı.

Ankara’da çeteler çatıştı: Kar maskeli gruptan sokak ortasında pusu!

İkametlerde yaptıkları aramalarda olayda kullanılan 2 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi.

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