74 ilde silah kaçakçılarına operasyon... 821 tabanca ele geçirildi!
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu silah, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere bin 124 şüpheli de gözaltına alındı.
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