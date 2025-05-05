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Ankara'da dehşet! Komşusu Hatice'yi vurup intihar etti! Daha 21 yaşındaydı...
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
08:42
Ankara'da dehşet! Komşusu Hatice'yi vurup intihar etti! Daha 21 yaşındaydı...
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan dehşet verici olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ni yasa boğdu. 2 Mayıs 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Naim Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, 50 yaşındaki M.A., komşusu 21 yaşındaki H.Ç.'yi silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.