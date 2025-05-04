Video Yaşam Komşusunu vurup intihar etti | Video
Komşusunu vurup intihar etti | Video

Komşusunu vurup intihar etti | Video

04.05.2025 | 08:37

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir kişi, komşusunun evine girdi ve 21 yaşındaki genç kızı öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.

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Edinilen bilgilere göre olay, Yıldırım Beyazıt Şehit Mustafa Aslan Caddesi, Naim Sokak üzerindeki bir binada 2 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. M.A. (50) adlı şahıs, yan komşusu H.Ç.'nin (21) evine girdi. Silah ile önce genç kızı kafasından vurdu, daha sonra da kendi başına ateş ederek intihar etti. Komşularının silah sesi ve cinayeti duymadığı binada her iki kişinin de yalnız yaşadıkları ve komşu oldukları bilgisine ulaşıldı. İş yerinde arkadaşları, mesaiye gelmeyen arkadaşlarının durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.A. ve H.Ç.'nin cenazesi önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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