Komşusunu vurup intihar etti | Video
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir kişi, komşusunun evine girdi ve 21 yaşındaki genç kızı öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.
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