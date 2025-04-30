Ankara'da kan donduran olay! Evine canlı giren köpekler poşetle çıktı! "Cani doktorun 14 sahiplenmesi var..."

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

Polis, Duman'ın telefonunda yaptığı incelemede çok sayıda kedi ve köpek videosu ile fotoğraf buldu. Görüntülerin bir kısmında, kanlar içinde yatan yavru köpekler dikkat çekti. Şüpheli, bu görüntülerin "yaş mamaya su katılması" sonucu oluştuğunu iddia etse de, deliller aksi yönde. Gürsoy, "Şu ana kadar 14 köpeğin sahiplenildiği tespit edildi. Ancak bu hayvanların hiçbirinin evden çıktığına dair görüntü yok" açıklamasını yaptı.



