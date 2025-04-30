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Ankara'da kan donduran olay! Evine canlı giren köpekler poşetle çıktı! "Cani doktorun 14 sahiplenmesi var..."
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
08:51
Ankara'da kan donduran olay! Evine canlı giren köpekler poşetle çıktı! "Cani doktorun 14 sahiplenmesi var..."
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Pratisyen hekim Muhammet Mustafa Duman, sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine aldığı hayvanlara işkence ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Güvenlik kameraları ve şüphelinin telefonunda bulunan korkunç görüntüler, vahşeti gün yüzüne çıkardı. Hayvan hakları savunucuları, olaya sert tepki gösterirken, adli süreç devam ediyor.