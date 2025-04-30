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Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 08:51

Ankara'da kan donduran olay! Evine canlı giren köpekler poşetle çıktı! "Cani doktorun 14 sahiplenmesi var..."

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Pratisyen hekim Muhammet Mustafa Duman, sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine aldığı hayvanlara işkence ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Güvenlik kameraları ve şüphelinin telefonunda bulunan korkunç görüntüler, vahşeti gün yüzüne çıkardı. Hayvan hakları savunucuları, olaya sert tepki gösterirken, adli süreç devam ediyor.

Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da kan donduran olay! Evine canlı giren köpekler poşetle çıktı! Cani doktorun 14 sahiplenmesi var...

Olay, hayvanseverlerin Duman'dan sahiplendirdikleri köpeklerden haber alamamasından şüphelenmesiyle gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, Duman, üç farklı kişiden aldığı köpekleri evine götürdü. Ancak köpeklerin kaybolması üzerine hayvanseverler, Duman'ın evine giderek durumu kontrol etti. Evde köpekleri bulamayan grup, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Duman'ı gözaltına aldı.

Ankara’da kan donduran olay! Evine canlı giren köpekler poşetle çıktı! Cani doktorun 14 sahiplenmesi var...

GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Soruşturma sırasında incelenen güvenlik kamerası görüntüleri, olayın vahametini ortaya çıkardı. Görüntülerde, Duman'ın köpekleri eve getirdiği, bir süre sonra ise elinde ağır poşetler ve kartonlarla evden çıktığı görüldü. Şüphelinin, kapı kollarını ve çevreyi temizlik malzemeleriyle silerek delilleri karartmaya çalıştığı da tespit edildi. Ankara Baro Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, "Köpeklerin eve giriş görüntüleri var, ancak çıkış görüntüleri yok. Poşetlerle evden çıktığı açıkça görülüyor" dedi

Ankara'da vahşet! Sahiplendiği köpekleri evde parçalayıp öldüren doktor tutuklandı | Video

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Ankara’da kan donduran olay! Evine canlı giren köpekler poşetle çıktı! Cani doktorun 14 sahiplenmesi var...

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

Polis, Duman'ın telefonunda yaptığı incelemede çok sayıda kedi ve köpek videosu ile fotoğraf buldu. Görüntülerin bir kısmında, kanlar içinde yatan yavru köpekler dikkat çekti. Şüpheli, bu görüntülerin "yaş mamaya su katılması" sonucu oluştuğunu iddia etse de, deliller aksi yönde. Gürsoy, "Şu ana kadar 14 köpeğin sahiplenildiği tespit edildi. Ancak bu hayvanların hiçbirinin evden çıktığına dair görüntü yok" açıklamasını yaptı.

Ankara’da kan donduran olay! Evine canlı giren köpekler poşetle çıktı! Cani doktorun 14 sahiplenmesi var...

5199 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TUTUKLAMA!

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen Muhammet Mustafa Duman, savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Ankara’da kan donduran olay! Evine canlı giren köpekler poşetle çıktı! Cani doktorun 14 sahiplenmesi var...

Duman, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesi uyarınca "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Evinde çok sayıda kan lekesi ve poşetlenmiş hayvan cesedi bulunduğu da belirtildi.