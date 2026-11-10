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Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:38

Ankara'da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, Başkent Ankara'da yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde sağanak olarak başlayan yağışın öğle saatlerinde kara dönüşmesiyle birlikte vatandaşlar güne beyaz bir örtüyle uyandı. Peki, Ankara'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu raporuna göre, mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar yerini yakında yeni bir sisteme bırakıyor. İşte İstanbul için fırtına alarmı ve il il güncel hava durumu detayları...

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Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

Yurt genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar, Ankara'da sabah saatlerinde başlayan lapa lapa kar sürpriziyle zirveye ulaştı! Başkentliler güne beyaz bir örtüyle uyanıp "Ankara'da kar yağışı devam edecek mi?" sorusunun yanıtını ararken, Meteoroloji'den milyonların hafta sonu planlarını altüst edecek kritik bir son dakika uyarısı geldi.

Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

Asıl büyük hava olayı henüz yeni başlıyor; dondurucu soğuklar yerini aniden şiddetli fırtınaya ve tüm yurdu saracak yeni bir yağış dalgasına bırakmaya hazırlanıyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok il için gün ve tarih verilerek yapılan o tehlike uyarısı dikkat çekti. Peki, kapıdaki lodos fırtınası ne zaman vuracak, yeni yağışlar hangi illeri esir alacak?

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Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ: ANKARA'DA KAR SÜRECEK Mİ?

Ankara kent merkezinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerdeki park ve bahçeleri hızla beyaza bürüdü. Zeminde yer yer tutan kar, ulaşımda ciddi bir aksamaya yol açmazken, vatandaşların en çok merak ettiği konu yağışın kalıcı olup olmayacağı oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

Meteoroloji verilerine göre, dondurucu soğuklar çarşamba gününden itibaren yerini ani bir sıcaklık artışına bırakacak. Ancak bu ısınma kısa sürecek; perşembe gününden itibaren Türkiye yeni ve geniş çaplı bir yağış dalgasının etkisi altına girecek.

Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: ŞİDDETLİ LODOS VE FIRTINA ALARMI

İstanbul'da haftanın ikinci mesai gününde sabah saatlerinde başlayan yağış, trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıkarken, toplu taşımada sefer iptalleri ve gecikmeler yaşandı. İstanbul için asıl kritik uyarı ise Çarşamba günü için yapıldı. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, aynı gün Marmara genelinde şiddetli lodos fırtınası etkili olacak. Yetkililer, ani sıcaklık artışıyla birlikte gelecek lodosun çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: YENİ YAĞIŞ DALGASI KAPIDA

Çarşamba günü yaşanacak geçici ısınmanın ardından, perşembe günü yağışlı hava yeniden yüzünü gösterecek. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Uşak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Cumartesi günü ise yağışlı sistem etki alanını genişleterek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlara dönüşecek. Pazar günü yağışlar hız kesmeden Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerini etkisi altında tutmaya devam edecek.

Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

DOĞU BUZ KESTİ, YÜKSEK KESİMLERDE KAR MESAİSİ

Türkiye'nin batısı fırtına ve sağanakla mücadele ederken, yüksek rakımlı bölgelerde ve Doğu Anadolu'da dondurucu kış şartları hakimiyetini kurdu: Gece saatlerinde sıcaklığın Palandöken'de -14, kent merkezinde ise -7 dereceye düşmesiyle hayat adeta buz kesti. Tarihi şadırvanlar ve otobüs durakları kalın buz tabakalarıyla kaplanırken, zirai don tehlikesine karşı üreticiler uyarıldı.

Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

BOLU DAĞI'NDA KAR ETKİLİ OLDU

Ankara-İstanbul arasındaki kritik geçiş güzergahı Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekiplerinin anında müdahalesi ve tuzlama çalışmaları sayesinde D-100 kara yolunda ulaşım aksamadan sağlandı. Erzincan'ın önemli kış turizm merkezlerinden 2 bin 500 rakımlı Ergan Dağı'nda kar kalınlığı şimdiden 33 santimetreye ulaştı.

Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

Özellikle sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus, yer yer sis ve şiddetli buzlanma bekleniyor. Yola çıkacak sürücülerin gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması büyük önem taşıyor

Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ! İŞTE GÖRÜNTÜLER...

Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!
Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!
Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!
Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!
Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!
Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!
Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!
Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #HAVA DURUMU #KAR YAĞIŞI

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