Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

Asıl büyük hava olayı henüz yeni başlıyor; dondurucu soğuklar yerini aniden şiddetli fırtınaya ve tüm yurdu saracak yeni bir yağış dalgasına bırakmaya hazırlanıyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok il için gün ve tarih verilerek yapılan o tehlike uyarısı dikkat çekti. Peki, kapıdaki lodos fırtınası ne zaman vuracak, yeni yağışlar hangi illeri esir alacak?