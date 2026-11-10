Ankara’da kar sürprizi: Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı!

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, Başkent Ankara'da yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde sağanak olarak başlayan yağışın öğle saatlerinde kara dönüşmesiyle birlikte vatandaşlar güne beyaz bir örtüyle uyandı. Peki, Ankara'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu raporuna göre, mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar yerini yakında yeni bir sisteme bırakıyor. İşte İstanbul için fırtına alarmı ve il il güncel hava durumu detayları...