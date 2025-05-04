Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ankara'da vahşet! Komşusu Hatice'yi vurup intihar etti! Daha 21 yaşındaydı...
Giriş Tarihi: 04.05.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 09:38

Ankara'da vahşet! Komşusu Hatice'yi vurup intihar etti! Daha 21 yaşındaydı...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan dehşet verici olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ni yasa boğdu. 2 Mayıs 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Naim Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, 50 yaşındaki M.A., komşusu 21 yaşındaki H.Ç.'yi silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

İHA
Ankara’da vahşet! Komşusu Hatice’yi vurup intihar etti! Daha 21 yaşındaydı...

Edinilen bilgilere göre, M.A., yan komşusu H.Ç.'nin evine girerek genç kızı kafasından vurdu. Ardından kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Her iki kişinin de yalnız yaşadığı ve komşu oldukları öğrenildi.

Ankara’da vahşet! Komşusu Hatice’yi vurup intihar etti! Daha 21 yaşındaydı...

Olay, binadaki diğer komşular tarafından silah seslerinin duyulmaması nedeniyle fark edilmedi. H.Ç.'nin iş yerinde mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Komşusunu vurup intihar etti | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da vahşet! Komşusu Hatice’yi vurup intihar etti! Daha 21 yaşındaydı...

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, M.A. ve H.Ç.'nin cansız bedenleriyle karşılaştı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ankara’da vahşet! Komşusu Hatice’yi vurup intihar etti! Daha 21 yaşındaydı...

SIR OLAY HENÜZ NETLİK KAZANMADI!

Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri, yaşanan trajedi karşısında büyük üzüntü yaşarken, olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Komşuların, M.A. ve H.Ç. arasında bilinen bir husumet olup olmadığına dair soruları yanıtsız kaldı.

Ankara’da vahşet! Komşusu Hatice’yi vurup intihar etti! Daha 21 yaşındaydı...

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü, cinayet ve intihar olayının tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Olayın ardındaki motivasyon ve detaylar, soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak.