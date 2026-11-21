Pek çok evin vitrininde, kilerinde ya da çatı katındaki eski kolilerde yıllardır gün yüzüne çıkmayı bekleyen eşyalar bulunuyor. Uzmanlara göre unutulmaya yüz tutmuş bu eski eşyalar arasında bugün şaşırtıcı derecede yüksek rakamlara alıcı bulan gizli hazineler var; bunların başında ise eski pembe vintage porselenler geliyor.