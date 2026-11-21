Giriş Tarihi: 21.11.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 11:20
Anneanne evinden kalma pembe porselenler altın oldu!
Yıllardır vitrinlerin arka köşelerinde, kolilerde ya da çatı katlarında tozlanmaya bırakılan eski pembe porselenler, koleksiyon ve ikinci el piyasasında yeniden altın çağına girdi. Danimarka merkezli yeni bir rapor, 2026'nın yükselen dekorasyon trendiyle birlikte özellikle Çekya'nın Karlovy Vary bölgesinden çıkan vintage pembe porselenlerin yüzlerce dolara alıcı bulduğunu ortaya koydu. İşte elinizdeki eski porselenin değerli olup olmadığını anlamanın püf noktaları...