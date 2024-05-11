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ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2024 || En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
07:14
ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2024 || En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor!
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günleri kutlanıyor. Bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelen anlam yüklü bu özel gün şimdiden Anneler günü sözleri paylaşılarak kutlanmaya başlandı. Birbirinden farklı alternatif mesaj ve sözleri sizler için derledik. İşte, En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları…