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Haberler Yaşam ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2024 || En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 07:14

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2024 || En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor!

Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günleri kutlanıyor. Bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelen anlam yüklü bu özel gün şimdiden Anneler günü sözleri paylaşılarak kutlanmaya başlandı. Birbirinden farklı alternatif mesaj ve sözleri sizler için derledik. İşte, En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2024 || En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor!

Anneler günü sözleri ve mesajları gündemde! Koşulsuz sevginin temsilcisi olan annelerimiz için bu anlamlı gün bir teşekkür olarak kabul görüyor ve her yıl Mayıs ayında kutlanıyor. Annelere olan sevgi ve saygıyı ifade etmenin yanı sıra, bu gün aynı zamanda bize hayatı veren ve şekillendiren tüm anneleri saygıyla anma fırsatı da sunuyor. İşte, 2024 Anneler günü sözleri!

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2024 || En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!

En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.

Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem.

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ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2024 || En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor!

FARKLI VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJI

Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için teşekkür ediyorum.

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2024 || En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor!

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.

Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2024 || En güzel, kısa-uzun, anlam yüklü ve resimli Anneler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor!

'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin kutlu olsun.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.

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