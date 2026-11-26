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Annelerimizin yoğurt mayalama sırrı ortaya çıktı! Taş gibi olması için bu detayı atlamayın
Giriş Tarihi: 26.11.2026 00:33
Annelerimizin yoğurt mayalama sırrı ortaya çıktı! Taş gibi olması için bu detayı atlamayın
Evde yoğurt mayalayanların en büyük beklentisi, kaşığa geldiğinde dağılmayan, kıvamlı ve taş gibi bir sonuç elde etmek. Ancak kullanılan süt kadar mayalama sırasında dikkat edilen küçük ayrıntılar da yoğurdun kıvamını doğrudan etkiliyor. Annelerimizin yıllardır uyguladığı geleneksel yöntemler ise yeniden mutfakların gündemine geliyor.