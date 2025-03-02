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Haberler Yaşam Antalya’da ırmağa girdikten sonra kaybolmuştu: 197 gündür kayıp olan Ahmet için çalışmalar yeniden başladı!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 18:02

Antalya’da ırmağa girdikten sonra kaybolmuştu: 197 gündür kayıp olan Ahmet için çalışmalar yeniden başladı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek amacıyla ırmağa giren ve akıntıya kapılan Ahmet Yıldız'dan bir daha haber alınamadı. Ekiplerin arama çalışmasından sonuç alamaması üzerine sonlandırılan çalışmalar, ailenin talebi üzerine tekrar başlatıldı.

DHA
Antalya’da ırmağa girdikten sonra kaybolmuştu: 197 gündür kayıp olan Ahmet için çalışmalar yeniden başladı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos'ta serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapılıp, kayboldu. Yıldız için jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Antalya’da ırmağa girdikten sonra kaybolmuştu: 197 gündür kayıp olan Ahmet için çalışmalar yeniden başladı!

Jandarma ekiplerinin karadan arama çalışmasında sonuç alınamayınca bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri çağrıldı.

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Antalya’da ırmağa girdikten sonra kaybolmuştu: 197 gündür kayıp olan Ahmet için çalışmalar yeniden başladı!

Bölgede havadan, karadan ve ırmakta yapılan tüm aramalara rağmen Yıldız'a ulaşılamadı. Herhangi bir sonuç alınamayınca 40 gün sonra aramalar sonlandırıldı.

Antalya’da ırmağa girdikten sonra kaybolmuştu: 197 gündür kayıp olan Ahmet için çalışmalar yeniden başladı!

ÇALIŞMALAR TEKRAR BAŞLATILDI

Ailesinin talebi üzerine Köprüçay Irmağı'nda Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği ekibi ve deniz polisi, su altı görüntüleme dronu ile kritik bölgelerde tarama çalışması gerçekleştirdi.

Antalya’da ırmağa girdikten sonra kaybolmuştu: 197 gündür kayıp olan Ahmet için çalışmalar yeniden başladı!

Baraj ve stratejik noktalar titizlikle incelendi. Irmağın debisinin çok yüksek olması sebebiyle dalgıçlar suya giremezken, aramalar ileri teknoloji cihazlarla gerçekleştirildi.