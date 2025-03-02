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Antalya’da ırmağa girdikten sonra kaybolmuştu: 197 gündür kayıp olan Ahmet için çalışmalar yeniden başladı!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
18:02
Antalya’da ırmağa girdikten sonra kaybolmuştu: 197 gündür kayıp olan Ahmet için çalışmalar yeniden başladı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek amacıyla ırmağa giren ve akıntıya kapılan Ahmet Yıldız'dan bir daha haber alınamadı. Ekiplerin arama çalışmasından sonuç alamaması üzerine sonlandırılan çalışmalar, ailenin talebi üzerine tekrar başlatıldı.