Haberler
Yaşam
Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! İşte son anları
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
08:34
Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! İşte son anları
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Mart gecesi meydana gelen olayda, 30 yaşındaki 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras, sahur yaptıktan sonra evine dönerken saldırıya uğradı. Yol kenarında oturan 4 gençten biri Aras'a yaklaşıp sigara istedi. "Sigaram yok, kullanmıyorum" cevabını alan saldırganlardan biri, genç paramediğe yumruk attı. Aldığı darbenin etkisiyle başını kaldırıma çarpan Aras, bilincini kaybetti. Saldırganlar Aras'ın çantasını alarak kaçtı. Talihsiz Aras'ın son anları ortaya çıktı.