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Haberler Yaşam Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! İşte son anları
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:34

Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! İşte son anları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Mart gecesi meydana gelen olayda, 30 yaşındaki 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras, sahur yaptıktan sonra evine dönerken saldırıya uğradı. Yol kenarında oturan 4 gençten biri Aras'a yaklaşıp sigara istedi. "Sigaram yok, kullanmıyorum" cevabını alan saldırganlardan biri, genç paramediğe yumruk attı. Aldığı darbenin etkisiyle başını kaldırıma çarpan Aras, bilincini kaybetti. Saldırganlar Aras'ın çantasını alarak kaçtı. Talihsiz Aras'ın son anları ortaya çıktı.

İHA
Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! İşte son anları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Mart gecesi meydana gelen olayda, 30 yaşındaki 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras, sahur yaptıktan sonra evine dönerken saldırıya uğradı.

Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! İşte son anları

"SİGARAM YOK, KULLANMIYORUM"

Yol kenarında oturan 4 gençten biri Aras'a yaklaşıp sigara istedi. "Sigaram yok, kullanmıyorum" cevabını alan saldırganlardan biri, genç paramediğe yumruk attı. Aldığı darbenin etkisiyle başını kaldırıma çarpan Aras, bilincini kaybetti. Saldırganlar Aras'ın çantasını alarak kaçtı.

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Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! İşte son anları

DEĞERLİ EŞYALARI ALIP ÇANTAYI YAKTILAR!

Olayın ardından kaçan şüpheliler, birkaç sokak ötede Aras'ın çantasındaki değerli eşyaları aldıktan sonra çantayı yakarak delilleri yok etmeye çalıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hamit Aras, üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! İşte son anları

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası şüphelileri hızla tespit etti. İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet E. K. (17) gözaltına alındı. Hamit Aras'a yumruk attığını kabul eden Muhammet E. K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da sahur dönüşü evine giderken gasp edilen genç sağlıkçı hayatını kaybetti! İşte son anları

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yol kenarında oturan gençlerden birinin kaldırımda yürüyen Hamit Aras'a yaklaştığı, bir süre konuştuktan sonra diğerlerinin de ona katıldığı görülüyor. Aras'ın uzaklaşmaya çalıştığı, ancak gençlerin peşine düştüğü de görüntülere yansıyor.

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