Video Yaşam "Sigaram yok" deyince dövülerek öldürülen Paramedik Hamit Aras'ın son görüntüleri kamerada | Video

"Sigaram yok" deyince dövülerek öldürülen Paramedik Hamit Aras'ın son görüntüleri kamerada | Video

05.03.2025 | 14:33

Antalya'da ‘Sigaram yok' cevabı üzerine 4 genç tarafından darp edilerek çantası gasp edilen Paramedik Hamit Aras'ın olaydan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Genç yaşta oğlunu kaybeden acılı annenin Hamit Aras'ın mezarı başında yaktığı ağıt ve "Tek çocuğumdu, ben ona kıyamazdım" sözleri yürekleri dağladı.

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1 Mart gecesi Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik Hamit Aras (30), Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile birlikte Sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Bindiği ticari taksiden inerek evine doğru yürümeye başlayan Aras'a yaklaşan yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 gençten birisi kendisinden sigara istedi.

"SİGARAM YOK" CEVABI HAYATTAN KOPARDI
Gençlere "Sigaram yok, kullanmıyorum" diyerek yoluna devam eden Hamit Aras'ın arkasından gelen 4 kişi genç birisi paramediği darp etti, diğeri de çantasını aldı. Aldığı yumruk darbesi ile yere yığılan ve kafasını kaldırıma vuran Aras'ın yanından gençlerden 2'si koşarak olay yerinden uzaklaştı. Birkaç sokak ilerde çantadaki değerli eşyaları aldıktan sonra çantayı yakarak imha etmeye çalışan şüphelilerden, 2'si ise bir süre sonra geri döndü. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hamit Aras, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından önceki gün hayatını kaybetti.

EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet E. K. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Hamit Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet E. K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GENÇ PARAMEDİĞİN SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görevi hayat kurtarmak olan genç paramediğin olaydan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında oturan gençlerden birisinin kaldırımda yürüyen Hamit Aras'a doğru geldiği, ardından konuşarak ilerlediği ve bir süre sonra diğer gençlerinde Aras'ı yanına gittiği görüldü. Gençlerin konuştuktan sonra yoluna devam eden Hamit Aras'ın peşinden gittikleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

2 GENÇ GERİ DÖNEREK YARDIM İSTEMİŞ
Görüntülerin devamında Hamit Aras ve 4 gencin güvenlik kamerasının görüş açısından çıktıkları, bir süre sonra ise 2 şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştıkları, diğer ikisinin ise yürüyerek bölgeden ayrıldığı gözlendi. Öte yandan olay yerinden kaçan 4 gençten adli kontrolle serbest bırakılan İsmail S. ve Gökhan A.'nın birkaç dakika sonra Hamit Aras'ın durumunu kontrol etmek için geri döndüğü de görüntülere yansırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedikleri, ayrıca yardım isteyen 2 gencin sağlık ekiplerinin olay yerine gelene kadar Hamit Aras'ın yanında bekledikleri öğrenildi.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Genç yaşta hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras, dün Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen törenin ardından mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi.

ACILI ANNENİN AĞITLARI YÜREK SIZLATTI: "BENİM ÇOCUĞUM TEK ÇOCUĞUMDU, BEN ONA KIYAMAZDIM"
2 ay içerisinde önce kanserden dolayı eşini ardından da tek oğlunu kaybeden acılı anne Şükriye Tavşan, oğlun Hamit Aras'ın mezarı başında ağıtlar yaktı. Tavşan'ın "Benim çocuğumu katiller aldı götürdü. Tek çocuğumdu benim, yalnız bıraktı beni. Katillerin cezalarını verin. Benim çocuğum tek çocuğumdu, ben ona kıyamazdım" sözleri yürekleri dağladı. Aras'ın halası Rukiye Kocakahya ise "Bizim ciğerimiz yandı, onların de cezasını çekmesini istiyoruz. Bizim gencecik yavrumuz gitti. Bu işin peşinin bırakılmasını istemiyoruz" dedi.

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