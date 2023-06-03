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Haberler Yaşam Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler
Giriş Tarihi: 03.06.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 13:50

Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi. Sel nedeniyle taşan derede bir otomobil sular içerisinde kaldı. Sahil ise gelen yağmur suyuyla adeta çamura döndü. Köşkler ve sandalyeler ise denize sürüklendi.

İHA
Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler

Adrasan Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Meydana gelen sel, turizm tesislerine zarar verdi.

Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler

Şiddetli sağanak yağmur mahalle içinden geçen Sarıkavak Deresi'nin tasmasına sebep oldu.

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Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler

Sarıkavak Deresi'nin taşıması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı.

Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler

Ayrıca Sarıkavak Deresi'nde sele kapılan araç da sel sularıyla birlikte sürüklendi. Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu.

Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler

Fırtına yüzünden deniz dalgaları da turizm tesislerine kadar yaklaştı.

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