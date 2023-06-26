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Haberler Yaşam Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Arefe günü ibadetleri, duaları ve faziletleri...
Giriş Tarihi: 26.06.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 15:17

Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Arefe günü ibadetleri, duaları ve faziletleri...

Mübarek Kurban Bayramı'nı müjdeleyen arefe gününde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Arife gününde yapılan ibadetlerin faziletleri bildiğimiz üzere saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bu kapsamda ise "Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İslam alemi, arefe günü ibadetleri, duaları ve tesbihlerini öğrenerek doğru ve eksiksiz ibadet etmek istiyor. İşte o detaylar.

Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Arefe günü ibadetleri, duaları ve faziletleri...

Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler merak konusu haline geldi. Bayramı müjdeleyen bu mübarek günde yapılan her ibadet büyük önem taşıyor. Bu noktada ise "Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte mübarek arefe gününde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar ile ilgili merak edilenler.

Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Arefe günü ibadetleri, duaları ve faziletleri...

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ

Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

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Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Arefe günü ibadetleri, duaları ve faziletleri...

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

AREFE GÜNÜ HANGİ SURELER OKUNUR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki 'Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır. Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: 'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.

Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Arefe günü ibadetleri, duaları ve faziletleri...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE GÜNÜ OKUDUĞU DUA

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

Arefe günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Arefe günü ibadetleri, duaları ve faziletleri...

100'ER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak'adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

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