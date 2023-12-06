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Haberler Yaşam Arkadaşlarını diri diri gömdüler! Emekli maaşı vahşeti ortaya çıkardı! Kadın kılığında…
Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:37

Arkadaşlarını diri diri gömdüler! Emekli maaşı vahşeti ortaya çıkardı! Kadın kılığında…

55 yaşındaki Mehmet Akkan, 4 yıl önce sırra kadem bastı. Akkan'ı 2 arkadaşının sopayla kafasına vurarak bayıltıp diri diri gömdükleri ortaya çıktı. Akkan'ın emekli maaşını da üç yıldır kadın kılığına girerek çeken katiller bakın nasıl yakalandı...

Arkadaşlarını diri diri gömdüler! Emekli maaşı vahşeti ortaya çıkardı! Kadın kılığında…

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan Mehmet Akkan, 4 yıl önce eşi uzaklaştırma kararı aldırınca Denizli'de pansiyonda kalan arkadaşı Osman Çiftçi'nin yanına gitti. Ancak bir süre sonra Akkan'dan haber alamayan ablası, kayıp başvurusunda bulundu.

Arkadaşlarını diri diri gömdüler! Emekli maaşı vahşeti ortaya çıkardı! Kadın kılığında…

Yeni Asır'ın haberine göre; Akkan'a dair hiçbir ize rastlanamazken bir ihbarla raftan indirilen dosya, Aydın Emniyeti'nin kurduğu özel ekip tarafından çözüldü.

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Arkadaşlarını diri diri gömdüler! Emekli maaşı vahşeti ortaya çıkardı! Kadın kılığında…

Akkan'ın maaşının 2019- 2022 yılları arasında düzenli olarak çekildiği tespit edilince, banka şubesinin kamera kayıtları incelemeye alındı.

Arkadaşlarını diri diri gömdüler! Emekli maaşı vahşeti ortaya çıkardı! Kadın kılığında…

KADIN KILIĞINA GİRMİŞ
Görüntüleri inceleyen ekip, Osman Çiftçi'nin peruk ve maskeyle maaşı çektiğini tespit etti.

Arkadaşlarını diri diri gömdüler! Emekli maaşı vahşeti ortaya çıkardı! Kadın kılığında…

Honaz'da gözaltına alınan Çiftçi ise arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

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