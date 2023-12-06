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Arkadaşlarını diri diri gömdüler! Emekli maaşı vahşeti ortaya çıkardı! Kadın kılığında…
Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:37
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
10:37
Arkadaşlarını diri diri gömdüler! Emekli maaşı vahşeti ortaya çıkardı! Kadın kılığında…
55 yaşındaki Mehmet Akkan, 4 yıl önce sırra kadem bastı. Akkan'ı 2 arkadaşının sopayla kafasına vurarak bayıltıp diri diri gömdükleri ortaya çıktı. Akkan'ın emekli maaşını da üç yıldır kadın kılığına girerek çeken katiller bakın nasıl yakalandı...