2023 Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Enflasyon oranları ile beraber değerlendirilecek asgari ücret zam oranı için son toplantı 20 Aralık Salı günü yapılacak. Toplantı sonrası dul, yetim, engelli aylıkları, memur ve emekli maaşı gibi birçok kalemde etkili olacak 2023 ocak zammı kamuoyu ile paylaşılacak. Bu noktada milyonlarca çalışan ve işveren gözlerini tespit komisyonu 3. toplantısından çıkacak kararlara çevirdi. Vatandaşın enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında yeniden ele alınan asgari ücret zammı son dakika haberleri Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtlar…