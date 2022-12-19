Asgari ücret zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zam oranı için çeşitli rakamlar masada yerini aldı. İşçi ve işveren dengesinin kurulacağı ocak zammı için son tespit komisyonu toplantısı 20 Aralık'ta yapılacak ve milyonların beklediği zam oranı için uzlaşma sağlanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken ''Asgari ücret zammı ne kadar olacak?'' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği enflasyonla mücadele mesajı asgari üzerinde de etkili olacak. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...