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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: Ocak zammı ile net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 22:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 22:54

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: Ocak zammı ile net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

2023 Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Enflasyon oranları ile beraber değerlendirilecek asgari ücret zam oranı için son toplantı 20 Aralık Salı günü yapılacak. Toplantı sonrası dul, yetim, engelli aylıkları, memur ve emekli maaşı gibi birçok kalemde etkili olacak 2023 ocak zammı kamuoyu ile paylaşılacak. Bu noktada milyonlarca çalışan ve işveren gözlerini tespit komisyonu 3. toplantısından çıkacak kararlara çevirdi. Vatandaşın enflasyonla mücadele çalışmaları kapsamında yeniden ele alınan asgari ücret zammı son dakika haberleri Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtlar…

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: Ocak zammı ile net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zam oranı için çeşitli rakamlar masada yerini aldı. İşçi ve işveren dengesinin kurulacağı ocak zammı için son tespit komisyonu toplantısı 20 Aralık'ta yapılacak ve milyonların beklediği zam oranı için uzlaşma sağlanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken ''Asgari ücret zammı ne kadar olacak?'' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta yinelediği enflasyonla mücadele mesajı asgari üzerinde de etkili olacak. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: Ocak zammı ile net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Milyonların gelirini etkileyecek yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantının ardından TİSK ve Türk-İş'ten önemli açıklamalar geldi.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Değerlendirmemizi yapıp açıklamayı yarın yapacağız. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Rakam gelmedi. Son toplantıda inşallah gelir, gelmez de sizlerle paylaşacağız" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Bugün gelen rakamları değerlendirdik, ek bilgi istedik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği masada, talebimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: Ocak zammı ile net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI 20 ARALIK'TA YAPILACAK!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı 20 Aralık Salı günü gerçekleşecek.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik üyelerden oluşan komisyonda 15 kişi yer alıyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.

Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılarda işçi, işveren ve hükümet kesiminin birlik olduğu rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: Ocak zammı ile net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı.

Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: Ocak zammı ile net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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