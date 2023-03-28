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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Bakan Bilgin son noktayı koydu! 2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:55

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Bakan Bilgin son noktayı koydu! 2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?

Asgari ücrete ara veya diğer bir tabirle ek zam yapılıp yapılmayacağı konusu gelen açıklamalar doğrultusunda netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ocak ayında 8 bin 506 liraya yükselen asgari ücrete ilişkin olarak açıklamada bulunurken "2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?" sorularına yanıt vermiş oldu. Konu; En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gündeme taşınmıştı. İşte asgari ücret zammı konusunda son durum ve ayrıntılar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Bakan Bilgin son noktayı koydu! 2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?

En düşük emekli maaşındaki artış sonrası asgari ücret zam konusunda beklentiler doğdu. Ancak bu konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Bilgin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederken 2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldiğini hatırlattı. Peki, 2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı? İşte asgari ücret zammı konusunda son durum ve detaylar.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Bakan Bilgin son noktayı koydu! 2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Bakan Bilgin son noktayı koydu! 2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklarken " 'Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız' ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşanması halinde detaylar haberimize eklenecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Bakan Bilgin son noktayı koydu! 2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?

SON DAKİKA | EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Bakan Bilgin son noktayı koydu! 2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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