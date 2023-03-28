ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Bakan Bilgin son noktayı koydu! 2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?

Asgari ücrete ara veya diğer bir tabirle ek zam yapılıp yapılmayacağı konusu gelen açıklamalar doğrultusunda netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ocak ayında 8 bin 506 liraya yükselen asgari ücrete ilişkin olarak açıklamada bulunurken "2023 asgari ücrete ek ara zam var mı, yapılacak mı?" sorularına yanıt vermiş oldu. Konu; En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gündeme taşınmıştı. İşte asgari ücret zammı konusunda son durum ve ayrıntılar…