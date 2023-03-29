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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin tarih verdi! 2023 Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:27

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin tarih verdi! 2023 Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından asgari ücrete ara zam beklentisi artış gösterdi. Bu noktada "2023 Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?" sorularına yanıt aranırken önemli bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada ara zam için tarih verdi. Hatırlanacağı üzere 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL? İşte, Bakan Bilgin'in konuya ilişkin o açıklaması...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin tarih verdi! 2023 Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı?

Asgari ücret ara zam beklentileri en düşük emekli maaşına zam yapılmasının ardından artış gösterdi. Konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların yüzünü güldürecek müjdeli haberi verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, zam için Temmuz ayını işaret etti. 2023 yılında asgari ücret, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseltilmiş olup Başkan Erdoğan, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması halinde bir ara düzenleme yapmaktan kaçınılmayacağını belirtmişti. Şimdi milyonlar 2023 Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak sorularına yanıt arıyor. İşte, Asgari ücret son dakika haberleri 2023…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin tarih verdi! 2023 Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı?

SON DAKİKA | BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: 2023 ASGARİ ÜCRETE EK ZAM VAR MI, YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin yapılan tartışmalara son noktayı koydu.

Bakan Bilgin, asgari ücret zammı hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücrete ara zam yapılacağını bildirdi ve tarih verdi.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin tarih verdi! 2023 Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı?

TARİH VERİLDİ: ASGARİ ÜCRETE ZAM TEMMUZDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine geldi.

Görüşme öncesinde basın mensuplarının "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusu üzerine Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin tarih verdi! 2023 Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı?

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 Aralık ayında alınan karara göre asgari ücret, %54 oranında yapılan zam ile 8.506,80 TL olmuştu. Asgari ücretin brüt tutarı ise 10.008 TL olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin tarih verdi! 2023 Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞI ZAMLANDI: 2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, açıklamasında "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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