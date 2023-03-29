Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Bakan Bilgin tarih verdi! 2023 Asgari ücret ara zam var mı, yapılacak mı?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:27

Asgari ücret zammı 2023 son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından asgari ücrete ara zam beklentisi artış gösterdi. Bu noktada "2023 Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?" sorularına yanıt aranırken önemli bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada ara zam için tarih verdi. Hatırlanacağı üzere 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak, kaç TL? İşte, Bakan Bilgin'in konuya ilişkin o açıklaması...