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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMALARI 2024: ‘Bakan Işıkhan açıkladı!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
20:11
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMALARI 2024: ‘Bakan Işıkhan açıkladı!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?
Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu temmuz emekli zammı ve memur zammından sonra gündemde. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam yapılıyor ve bu zam şubat ayı ödemelerinde gerçekleşiyordu. 2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam kez zam yapıldı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den net 17.002,12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarından sonra gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalarda. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar