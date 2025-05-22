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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:28

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı?

Temmuz ayında yapılacak olan memur ve emekli zammı yaklaşırken asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşların gündeminde yer aıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Asgari ücrette ara zam konusu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında yapılacak zam döneminde 2025 asgari ücretinin gündemde olup olmayacağı ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, asgari ücrette ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı?

2025 yılı asgari ücret zammı Ocak ayından itibaren yürürlüğe girdi. Bu artışın ardından, asgari ücrete ara zam yapılması konusu işverenler ve milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili ikinci kez açıklama yaparak merak edilen soruları yanıtladı.Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam sorunuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı?

İşte, Bakan Işıkhan'ın konuşmasından önemli başlıklar:

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE ODAKLANDIK

"Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız

Yavaş yavaş sürecin sonuna geliyor. Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Biz, tabi burada koordinatör konumundayız. Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz, inşallah."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GELİYOR MU?

"İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Bakan Işıkhan’dan açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı?

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMUŞTU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti duyurmuştu. 1 Ocak 2025'ten itibaren asgari ücret 22 bin 104 lira olmuş, bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 30 oranında artmıştı.