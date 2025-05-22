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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:28
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı?
Temmuz ayında yapılacak olan memur ve emekli zammı yaklaşırken asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşların gündeminde yer aıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Asgari ücrette ara zam konusu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında yapılacak zam döneminde 2025 asgari ücretinin gündemde olup olmayacağı ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, asgari ücrette ara zam yapılacak mı?