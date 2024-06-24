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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DURUM 2024: Temmuzda asgari ücrete ara zam var, yapılacak mı? İşte son gelişmeler
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:38
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DURUM 2024: Temmuzda asgari ücrete ara zam var, yapılacak mı? İşte son gelişmeler
Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu son dakika haberleriyle gündemde. Normalde asgari ücrete yalnızca tek zam yapılıyor ve bu zam şubat ayı ödemelerine yansıyordu. 2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam kez zam uygulandı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den net 17.002,12 TL'ye ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısından sonraki açıklamalarıyla gözler duyurulara çevrildi. Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalarda. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar