Haberler
Yaşam
ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
13:22
ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam açıklamaları gündemde! Memur ve emekli maaşına Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranında zam uygulandı. Bu doğrultuda ise gözler asgari ücret zammına odaklandı. Son olarak 2023 yılının sonunda asgari ücret %49 oranında zam uygulanmış ve 17 bin 2 liraya yükselerek bir yıl içinde iki kere zam uygulanmıştı. Şimdi ise gözler asgari ücrete ikinci zammın olup olmayacağı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. Peki, Asgari ücrete bu yıl ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücret ara zammı gelişmeleri…