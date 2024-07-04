ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER ARALIK AYINDA

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının belli olmasıyla birlikte gözler Aralık ayına çevrildi. Asgari ücret zam oranı belirlenirken enflasyon başta olmak üzere birçok veri değerlendiriliyor.

İşveren ve işçi sendikaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde komisyonda toplanıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücret için yapılan üç toplantının ardından zam oranı %49 olarak belirlenmişti. Asgari ücret Aralık ayına güncel olarak 17 bin 2 lira olarak yatmaya devam edecek.