Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 13:22

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam açıklamaları gündemde! Memur ve emekli maaşına Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranında zam uygulandı. Bu doğrultuda ise gözler asgari ücret zammına odaklandı. Son olarak 2023 yılının sonunda asgari ücret %49 oranında zam uygulanmış ve 17 bin 2 liraya yükselerek bir yıl içinde iki kere zam uygulanmıştı. Şimdi ise gözler asgari ücrete ikinci zammın olup olmayacağı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. Peki, Asgari ücrete bu yıl ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücret ara zammı gelişmeleri…

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından gündemde. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Milyonlarca emekli asgari ücrete ara zam konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak asgari ücrete yılda kaç kez zam yapılacağı hükümet kararıyla belirleniyor. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024 ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücret zammı için Aralık ayını işaret etti.

Işıkhan geçtiğimiz günlerde AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

"Asgari ücrete ara zam olacak mı" sorusu üzerine Işıkhan gösterlerin olumlu geldiğini ifade ederek ara zam yapılmayacağını belirtti.

Bakan Işıkhan açıklamasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER ARALIK AYINDA

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının belli olmasıyla birlikte gözler Aralık ayına çevrildi. Asgari ücret zam oranı belirlenirken enflasyon başta olmak üzere birçok veri değerlendiriliyor.

İşveren ve işçi sendikaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde komisyonda toplanıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücret için yapılan üç toplantının ardından zam oranı %49 olarak belirlenmişti. Asgari ücret Aralık ayına güncel olarak 17 bin 2 lira olarak yatmaya devam edecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAM 2024 TEMMUZ | Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAM HESAPLAMASI

Asgari ücret son olarak %49 oranında zamlanarak 17 bin 2 lira oldu. Asgari ücrete Aralık ayında yapılacak zam oranı henüz belli olmadı. Ancak %25, 30, 35, 40, 45 ve 50 oranında zam yapılması durumunda asgari ücretin tutarlarına aşağıdaki hesaplamalardan ulaşabilirsiniz.

  • %25 zam durumunda 4.250 lira artacak ve 21 bin 252 lira olacak
  • %30 zam durumunda 5.100 lira artacak ve 22 bin 102 lira olacak.
  • % 35 zam durumunda 5.950 lira artacak ve 22 bin 952 lira olacak.
  • % 40 zam durumunda 6.800 lira artacak ve 23 bin 802 lira olacak.
  • % 45 zam durumunda 7.650 lira artacak ve 24 bin 652 lira olacak.
  • %50 zam durumunda 8 bin 501 lira artacak ve 25 bin 503 lira olacak.
SON DAKİKA