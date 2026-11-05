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Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı'dan günümüze ismini koruyan 16 il (Sizin şehriniz listede mi?)
Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:12
Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı'dan günümüze ismini koruyan 16 il (Sizin şehriniz listede mi?)
Tarih boyunca sayısız savaş ve göç yaşandı, birçok yerin kimliği defalarca değişti... Ancak Türkiye'de öyle iller var ki, Osmanlı'dan bugüne isimleri hiç değişmedi! Asırlara meydan okuyarak adını günümüze taşıyan 16 ilimiz belli oldu. Peki, sizin memleketiniz bu özel listede yer alıyor mu? İşte geçmişle bugün arasında köprü kuran o kadim şehirler...