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Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:12

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı'dan günümüze ismini koruyan 16 il (Sizin şehriniz listede mi?)

Tarih boyunca sayısız savaş ve göç yaşandı, birçok yerin kimliği defalarca değişti... Ancak Türkiye'de öyle iller var ki, Osmanlı'dan bugüne isimleri hiç değişmedi! Asırlara meydan okuyarak adını günümüze taşıyan 16 ilimiz belli oldu. Peki, sizin memleketiniz bu özel listede yer alıyor mu? İşte geçmişle bugün arasında köprü kuran o kadim şehirler...

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Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

Anadolu coğrafyası tarih boyunca sayısız medeniyete, büyük göçlere ve köklü değişimlere ev sahipliği yaptı. Savaşlar ve siyasi dönüşümler pek çok şehrin kimliğini, hatta ismini defalarca silip baştan yazdı.

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

SİZİN MEMLEKETİNİZ LİSTEDE Mİ?

Ancak Türkiye haritasında öyle özel noktalar var ki, adeta tarihe ve yıllara kalkan oluyor. Osmanlı arşivlerinde geçen isimleriyle günümüzde de birebir aynı anılan tam 16 ilimiz, kültürel hafızasını koruyarak geçmişle bugün arasında sarsılmaz bir köprü kuruyor. Peki, asırlara meydan okuyan bu tarihi şehirler hangileri ve sizin memleketiniz bu özel listede yer alıyor mu?

İŞTE OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE İSİMLERİ HİÇ DEĞİŞMEYEN 16 İL

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Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

1- ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

2- ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

3- AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

4- AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

5- AMASYA/ AMASİA

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

6- AKSARAY/ AKSARAY

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

7- ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

8- ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

9- ARDAHAN/ARDAHAN

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

10- ARTVİN/ LİVANE

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

11- AYDIN/AYDIN

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

12- BALIKESİR/ KARESİ

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

13- BARTIN/ONİKİ DİVAN

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

14- BATMAN/İLUH

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

15- BİLECİK/BİLECİK

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

16- BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

17- BİTLİS/BİTLİS

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

18- BOLU/ BOL ULUĞ

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

19- BURDUR/TERKEMİŞ

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

20- BURSA/HÜDAVENDİGAR

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

21- ÇANAKKALE/ KALE-İ SULTANİYE

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

22- ÇANKIRI/KENGIRI

Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı’dan günümüze ismini koruyan 16 il Sizin şehriniz listede mi?

23- ÇORUM/ÇORUMLU

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