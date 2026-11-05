Asırlardır adı hiç değişmedi! İşte Osmanlı'dan günümüze ismini koruyan 16 il (Sizin şehriniz listede mi?)

SİZİN MEMLEKETİNİZ LİSTEDE Mİ?

Ancak Türkiye haritasında öyle özel noktalar var ki, adeta tarihe ve yıllara kalkan oluyor. Osmanlı arşivlerinde geçen isimleriyle günümüzde de birebir aynı anılan tam 16 ilimiz, kültürel hafızasını koruyarak geçmişle bugün arasında sarsılmaz bir köprü kuruyor. Peki, asırlara meydan okuyan bu tarihi şehirler hangileri ve sizin memleketiniz bu özel listede yer alıyor mu?

İŞTE OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE İSİMLERİ HİÇ DEĞİŞMEYEN 16 İL