Askerlik yerleri sorgulama e devlet ekranı TIKLA-SORGULA: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
08:19
Askerlik yerleri için belirlenen tarih geldi çattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2024 celbi askerlik yerleri 2 Ağustos 2024 Cuma (bugün) ilan ediliyor. Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu noktada vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 Ağustos celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte Ağustos ayı seçim ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.