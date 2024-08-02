Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:19

Askerlik yerleri sorgulama e devlet ekranı TIKLA-SORGULA: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Askerlik yerleri için belirlenen tarih geldi çattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2024 celbi askerlik yerleri 2 Ağustos 2024 Cuma (bugün) ilan ediliyor. Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu noktada vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 Ağustos celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte Ağustos ayı seçim ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Askerlik yerleri sorgulama e devlet ekranı TIKLA-SORGULA: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusu için MSB'den gelecek açıklamaya gözler çevrildi. 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri 2 Ağustos bugün e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün önce elde edebilecek. Binlerce asker adayının gözü seçim ve sınıflandırma sonuçları için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasında. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.

Askerlik yerleri sorgulama e devlet ekranı TIKLA-SORGULA: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB tarafından Ağustos ayı askerlik yerleri 2 Ağustos Cuma günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Askerlik yerleri sorgulama e devlet ekranı TIKLA-SORGULA: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 22 Ağustos 2024

Er (2'nci Grup): 19 Eylül 2024

Er (3'üncü Grup): 17 Ekim 2024

Askerlik yerleri sorgulama e devlet ekranı TIKLA-SORGULA: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

2024 AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik yerleri sorgulama e devlet ekranı TIKLA-SORGULA: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

SON DAKİKA