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Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
14:58
Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!
Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu personeli parasını istemeye geldiğinde tokat attı. Sicimoğlu'nun tokat attığı Samet İ., "Bana ulaştı, Samet'cim dedi olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu" dedi. Sicimoğlu ise kumpas ve şantajla karşı karşıya olduğunu iddia etti...