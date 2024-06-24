Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!

Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Avukatıyla birlikte. Sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi.