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Haberler Yaşam Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 14:58

Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!

Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu personeli parasını istemeye geldiğinde tokat attı. Sicimoğlu'nun tokat attığı Samet İ., "Bana ulaştı, Samet'cim dedi olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu" dedi. Sicimoğlu ise kumpas ve şantajla karşı karşıya olduğunu iddia etti...

Hayrettin ŞAŞMAZ
Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!

Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te teknesinde çalıştırdığı Samet İ.'yi işini beğenmediğini gerekçe göstererek işten çıkardığı öne sürüldü. İddiaya göre Samet İ., parasını isteyince tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söyledi. Ancak genç adam kabul etmedi, parasını istediği sırada Ayhan Sicimoğlu genç adama tokat attı.

Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Eski çalışan Samet İ., "Çalışanın hakkını vermiyor" diyerek parasını alamadığını iddia etti. Sicimoğlu ise karşılık olarak "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" dedi. Samet İ. "Ettiğiniz hakaretler ettiğiniz küfürler..." deyince Sicimoğlu sinirlenerek tokat attı. O anlarda kamera kayıttaydı.

Ayhan Sicimoğlu'ndan eski çalışanına darp! Ayhan Sicimoğlu'nun o anları kamerada!

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Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!

Samet İ. "Darp raporu alacağım. Sizi polise şikayet edeceğim" dedi. Ardından personele tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.

Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!

VİDEOLARI SİLMEM İÇİN 33 BİN TL TEKLİF ETTİ
Sicimoğlu'nun tokat attığı genç açıklama yaptı. Genç, "Bana ulaştı, Samet'cim dedi olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum.

Ayhan Sicimoğlu’nun tokat attığı genç konuştu: Bana 33 bin lira teklif etti!

Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı. Avukatıyla birlikte. Sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi.

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